Ordu’da zemini kayan ve çatlaklar oluşan bina yıkılıyor

16:229/11/2025, Pazar
IHA
Ordu’da, temel kazısı sonrasında zeminindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluşan ve yana eğilen binada yıkım çalışması devam ediyor.

Güzelyalı Mahallesi’nde, Altınordu Belediyesi tarafından ruhsatlandırılan alanda başlayan inşaat çalışması sonrası 5 katlı ve 8 daireli binada çatlaklar oluşmuş ve bunun üzerine binanın istinat duvarı güçlendirilmişti. İnşaat çalışmalarının devam ettiği ve yan tarafında da temel eşme çalışmalarının yapıldığı alanda zemin kayması yaşandı. Bunun üzerine 5 katlı ve 8 daireli binada çatlaklar arttı, zemininde kayma ve eğilme yaşandı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından bitişik durumda olan toplam 14 daireli 2 bina, güvenlik amaçlı tahliye edilerek mühürlendi. Binalarda ve zeminde yapılan incelemelerde, 5 katlı binanın kontrollü şekilde yıkılmasına karar verilmesinin ardından 4 Kasım tarihinde yıkım için ön hazırlık çalışmaları başlatıldı. 6 Kasım tarihi itibarıyla 5 katlı binanın çatı katından itibaren yıkım için çalışma başlatıldı. İş makinesinde yaşanan sorun nedeniyle 2 gün aksayan çalışmalar bugün devam ediyor.

#Ordu
#Yıkım
#Çatlak
