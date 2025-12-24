Özcan Deniz'in annesi kanserle mücadele ediyor

Abisi Ercan Deniz ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası aile üyeleri ile uzun süredir problemler yaşayan ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in kız kardeşi anneleri Kadriye Deniz'in kanser ile mücadele ettiğini duyurdu.
Aile içi sorunlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in Eylül ayından beri kanser ile mücadele ettiği öğrenildi.
ÖZCAN DENİZ'İN KIZ KARDEŞİ KÖTÜ HABERİ DUYURU
Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin kemoterapi tedavisine bir süre daha devam etmesi gerektiğini paylaştı.
"Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam."
"Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın."
GÖZLER ÜNLÜ ŞARKICIYA ÇEVRİLDİ
Abisi Ercan Deniz ile aralarındaki gerginlik yüzünden tüm ailesiyle iletişimi kesen Özcan Deniz'in annesinin kanser haberleri sonrası ne yapacağı ise merak konusu oldu.