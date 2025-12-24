Özcan Deniz'in annesi kanserle mücadele ediyor

Aile içi sorunlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in Eylül ayından beri kanser ile mücadele ettiği öğrenildi.





Özcan Denizin annesi Kadriye Deniz ve kardeşi Yurda Gürler.





ÖZCAN DENİZ'İN KIZ KARDEŞİ KÖTÜ HABERİ DUYURU

Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin kemoterapi tedavisine bir süre daha devam etmesi gerektiğini paylaştı.





Ünlü şarkıcının kardeşi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam."





"Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın."





Özcan Denizin kız kardeşinin paylaşımı.





GÖZLER ÜNLÜ ŞARKICIYA ÇEVRİLDİ