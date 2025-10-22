Sadakataşı Mısır'da yaşayan Gazzeli ailelere yardım ulaştırdı

Yardım ekibinde bulunan İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü yaptığı açıklamada; ‘‘Siyonizm Gazze'yi ve Filistin'i yok etmek istedi. İmanınız, dirayetinizle Japonya'dan İngiltere'ye, Amerika'dan İspanya'ya, dünyanın her yerinde her millet Gazzeli oldu. Herkes Filistinli oldu. Allah sadrınıza sabır versin, size güç ve dirayet versin. Şuna emin olun ki Türkiye'de başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ve tüm parlamento herkes bir konuda hep beraber. Filistin, Gazze kardeşimizdir. Bu zulmün karşısında duracağız noktasında tek yüreğiz biz. Nehirden denize özgür Filistin olana kadar hepimiz sizinle mücadeleye devam edeceğiz.