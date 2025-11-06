Sadakataşı ve Avusturya İHA kurumları Lübnan’a yardım ulaştırdı

‘‘Türk Devletinin, Filistin davasına olan desteğini bugün tekrar herkesin gözü önünde sergilenmiş oluyor. Bu gencecik çocuklarımıza verdiğimiz destekle onların eğitimine yaptığınız bu büyük katkıyla onları geleceğe hazırlamış oluyoruz. Böylece hem ailelerine hem de Filistin'e ve Filistin davasının geleceğine birer bilinçli gelecekte bu haklı davayı savunmaya devam edecek birer ferdin yetiştirilmesinde katkıda bulunmuş oluyorsunuz.’’