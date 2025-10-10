Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent açılışı gerçekleştirdi

Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent açılışı gerçekleştirdi

18:2310/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sadakataşı tarafından projelendirilen, toplamda 125 çadırdan oluşan MÜSİAD Çadır Kenti dualarla açıldı.
Sadakataşı tarafından projelendirilen, toplamda 125 çadırdan oluşan MÜSİAD Çadır Kenti dualarla açıldı.

Sadakataşı Derneği, MÜSİAD’ın destekleriyle, Gazze’nin Han Yunus bölgesinde 125 ailenin yaşayacağı MÜSİAD Çadır Kentinin açılışını gerçekleştirdi. Çadır kentte mescit, oyun alanı, wc ve duş alanları da bulunuyor.

Gazze’de yaşanan barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla Sadakataşı tarafından projelendirilen, toplamda 125 çadırdan oluşan MÜSİAD Çadır Kenti dualarla açıldı.

Eşya desteği sağlandı

Bölgede bulunan derneğin gönüllü ekibi 125 aileyi yaşayacakları çadırlara yerleştirdi. Çadır kentte yaşayacak ailelere dernek tarafından yatak, battaniye ve mutfak malzemeleri dağıtıldı.

Mescit ve oyun parkı

Çadır kentte yaşayan Gazzeli ailelerin ibadethane ihtiyacının karşılanması için 500 kişilik mescit kuruldu. Dernek çadır kentte yaşayan çocuklar için oyun alanı kurulumu gerçekleştirdi. Ayrıca çadır kente 20 adet wc ve duş alanı yapıldı.

‘’125 aile yaşayacak’’

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal çadır kentin açılışıyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; ‘‘İsrail’in gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle yaklaşık yüz bin Gazzeli şehit olurken, milyonlarca Gazzeli kardeşimizin evleri yıkıldı. Dernek olarak zor durumda olan bölgeye ulaştırdığımız acil yardımlarla birlikte barınma alanında da projeler hayata geçiriyoruz. Bugün MÜSİAD Ailesinin destekleriyle Han Yunus bölgesinde 125 ailenin yaşayacağı bir çadır kentin açılışını gerçekleştirdik. Gazze halkına düzenli olarak destek sağlayan MÜSİAD’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Gazze’ye destek olabilmek için;

Sadakataşı’nın Gazze yardımlarına destek olmak için www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 50 TL bağışta bulunabilirsiniz.




#Sadakataşı
#MÜSİAD
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?