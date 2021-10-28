Hayat Sağlık çalışanları 31 Aralıka kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yaralanacak
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Sağlık çalışanları 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yaralanacak

Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına 31 Aralık'a kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı getirildi.

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Haber Merkezi AA
Sağlık çalışanları 31 Aralıka kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yaralanacak
Cumhurbaşkanlığından sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım kararı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 31 Aralık 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Söz konusu karar, 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Doktor Rümeysa Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi yanlıştır
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Trafik kazasında yaşamını yitiren Doktor Rümeysa Şen ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Koca, 'Kazadan önce 36 saat çalıştığı yönündeki bilgiler yanlıştır.' dedi.

Bakan Koca, 'Dramatik olaylarda birtakım yanlış bilgilerin, kasıt bile söz konusu olmadan, doğru bilgilermiş gibi yayılması olağandır. Bir noktaya açıklık getirmek, konuyu ele almak istiyorum.

Bazı kliniklerde asistan hekimlerin 36 saat çalıştığı durumlar olduğu maalesef gerçektir. Dr. Rümeysa arkadaşımızın kazadan önce 36 saat çalıştığı şeklindeki bilgi ise yanlıştır. Arkadaşımız günlük mesainin ardından nöbet tutmuş, sabah hastaneden ayrılmıştır.

Olay özelinde doğru bilgi budur. Ama bu bilgi bizleri uzun çalışma saatleri gerçeğinden uzak tutmaz.' dedi.



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