Sait Faik Hikâye Armağanı’na başvurular başladı

04:006/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
72. Sait Faik Hikâye Armağanı'na başvurular başladı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak adına her yıl bir öykücüye verilen “72. Sait Faik Hikâye Armağanı”na başvurular başladı.

Yarışmaya katılacak yazarların, başvuru yapacakları hikâye kitabından on beş nüshayı, 27 Şubat’a kadar Darüşşafaka Cemiyeti'ne elden ya da posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Daha önce “Armağan”ı kazanmamış yazarlar, 2025’te yayımlanmış ve herhangi bir ödül almamış hikâye kitapları ile yarışmaya katılabilecek. Ön jüri ve jürinin değerlendirmesinin ardından seçilenlerin yer aldığı kısa liste nisanda, yarışmayı kazanan ise mayıs ayında açıklanacak.



