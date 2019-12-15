Hayat Salgın virüslere izci takibi
GENEL SAĞLIK

Salgın virüslere izci takibi

Son yıllarda artan küresel seyahat ve ticaret, düzensiz göçler, doğal afetler, kentsel nüfus artışı gibi faktörler bulaşıcı hastalık etkenlerini küresel düzeyde yayıyor. Sağlık Bakanlığı, bulaşıcı hastalıkların sağlık tehditlerinin erken uyarısına karşı Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi (İZCİ) oluşturdu. Sistem sayesinde olası salgınlar erken tespit ediliyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bulaşıcı hastalıklar son yıllarda dünyanın farklı coğrafyalarında binlerce kişinin ölümüne yol açarken, ülkeler vatandaşlarını korumak için tedbirler geliştiriyor. Türkiye’de de bulaşıcı hastalık salgınlarını erken tespit ederek güçlü bir halk sağlığı müdahalesi yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı, erken uyarı cevap ekipleri tarafından Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi (İZCİ) adı verilen bir sistem oluşturdu.

HASTALIK TAKİP EDİLECEK

İZCİ aracılığı ile sağlık kurumlarından elektronik ortamda E-Nabız’a gönderilen bulaşıcı hastalık bildirimleri ve sendromik sürveyans kapsamında takip edilen semptom ve tanılar eş zamanlı olarak sistem içerisine alındı. Saha kullanıcıları tarafından yapılacak olan saha incelemesi, vaka incelemesi, temaslı izlem, v.b. tüm çalışmalar sistem içerisindeki elektronik formlar aracılığı ile yapılacak ve sistemde kayıt altına alındı. Bildirimi yapılan bulaşıcı hastalıklara ait veriler ile hastalık sürveyansları sürekli, sistematik, temel epidemiyolojik göstergeler ile raporlanıyor ve ileri epidemiyolojik analizler oluşturuluyor. İl, ilçe, kurum ve kullanıcı düzeyinde sistem performans değerlendirmeleri yapılabiliyor.

MUHTEMEL SALGINLARA ERKEN TESPİT

Sürveyans kapsamında her bir bulaşıcı hastalık bildiriminin ve muhtemel salgınların erken tespit edilmesi amacıyla sendromik sürveyans verilerinin tüm sağlık hizmeti sunucularından sürekli, sistematik ve zamanında toplanmasıyla, bu hastalıklara ait en küçük yerleşim birimine kadar temel epidemiyolojik özeliklerinin belirlenmesi, otomatik yapılan ileri analizlerle salgınların zamansal ve mekânsal dağılımlarının tespit ediliyor. Ayrıca bakanlık anlık olarak izlemi ve takibi sağlıyor.

TÜM KURUMLARIN BİLGİ SİSTEMİ DAHİL EDİLDİ

  • Ani gelişen ve halk sağlığı tehdidi oluşturabilecek bulaşıcı hastalık salgınlarının erken tespitini sağlayacak erken uyarı sistemi oluşturuldu. Sistemin bakanlık dışı kurum ve kuruluşların bilgi sistemlerinden de anlık veri alacak şekilde entegrasyonlar sağlandı. Sistemi tüm il ve ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve hastane sürveyans birimlerinin kullanıma açıldı.

20 ülkeye sağlık ofisi
HAYAT
20 ülkeye sağlık ofisi
Libya için karar anı

Libya için karar anı

​Mehmetçik bölgeye giderse dengeler değişecek.
1 haftada 2 zirve

1 haftada 2 zirve

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek.
İHA’lara yeni yuva

İHA’lara yeni yuva

​Türkiye Libya sonrası KKTC ile de stratejik bir adım attı.
100 bin işçi işinden olacak

100 bin işçi işinden olacak

​CHP'li belediyeler 1 Ocak'ta işçi kıyımına hazırlanıyor.
VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro

VIP kaçış tarifesi 10 bin Euro

FETÖ'cüler Yunanistan'a 2 bin ila 10 bin Euro arasında bedelle kaçırılmış.
IMF lobi<br>görevi vermiş

IMF lobi
görevi vermiş

​İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın IMF ile yapılan gizli görüşmenin sırrı çözüldü.
BMW'yi güvensiz<br>ilan ederiz

BMW'yi güvensiz
ilan ederiz

Yaşanan krizde Almanya, Çin ile ABD arasında kaldı.
Türkiye'den Libya'ya vize muafiyeti

Türkiye'den Libya'ya vize muafiyeti

​16 yaşından küçük ve 55 yaşından büyük kişiler için geçerli olacak.
Türkiye meydan okuyor

Türkiye meydan okuyor

Türk donanması İsrail araştırma gemisini uzaklaştırdı.
Telekom'da son dakika sürprizi

Telekom'da son dakika sürprizi

​G.Saray son dakikada yediği golle Ankaragücü ile berabere kaldı.
Boğaziçi'ni <br>kurtarma projesi

Boğaziçi'ni
kurtarma projesi

Bakan Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Muhalefeti <br>susturan cevap

Muhalefeti
susturan cevap

Bakan Varank, Meclis'te demokrasi dersi verdi.
Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

İki ülke arasında ​birçok alanda adım atılacak.
Valilik rakı <br>festivalini yasakladı

Valilik rakı
festivalini yasakladı

CHP, festivalin yasaklanmasını eleştirdi.
'Nobel'in hiçbir anlamı yok'

'Nobel'in hiçbir anlamı yok'

​Ortaylı'dan skandal ödül törenine tepki.
Yeni 'temel atmama' törenleri yolda

Yeni 'temel atmama' törenleri yolda

İBB'de 'yatırım' kırpıldı, konser bütçesi arttırıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.