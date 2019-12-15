Salgın virüslere izci takibi

Bulaşıcı hastalıklar son yıllarda dünyanın farklı coğrafyalarında binlerce kişinin ölümüne yol açarken, ülkeler vatandaşlarını korumak için tedbirler geliştiriyor. Türkiye’de de bulaşıcı hastalık salgınlarını erken tespit ederek güçlü bir halk sağlığı müdahalesi yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı, erken uyarı cevap ekipleri tarafından Bulaşıcı Hastalık Sürveyans ve Erken Uyarı Sistemi (İZCİ) adı verilen bir sistem oluşturdu.

HASTALIK TAKİP EDİLECEK

İZCİ aracılığı ile sağlık kurumlarından elektronik ortamda E-Nabız’a gönderilen bulaşıcı hastalık bildirimleri ve sendromik sürveyans kapsamında takip edilen semptom ve tanılar eş zamanlı olarak sistem içerisine alındı. Saha kullanıcıları tarafından yapılacak olan saha incelemesi, vaka incelemesi, temaslı izlem, v.b. tüm çalışmalar sistem içerisindeki elektronik formlar aracılığı ile yapılacak ve sistemde kayıt altına alındı. Bildirimi yapılan bulaşıcı hastalıklara ait veriler ile hastalık sürveyansları sürekli, sistematik, temel epidemiyolojik göstergeler ile raporlanıyor ve ileri epidemiyolojik analizler oluşturuluyor. İl, ilçe, kurum ve kullanıcı düzeyinde sistem performans değerlendirmeleri yapılabiliyor.

MUHTEMEL SALGINLARA ERKEN TESPİT

Sürveyans kapsamında her bir bulaşıcı hastalık bildiriminin ve muhtemel salgınların erken tespit edilmesi amacıyla sendromik sürveyans verilerinin tüm sağlık hizmeti sunucularından sürekli, sistematik ve zamanında toplanmasıyla, bu hastalıklara ait en küçük yerleşim birimine kadar temel epidemiyolojik özeliklerinin belirlenmesi, otomatik yapılan ileri analizlerle salgınların zamansal ve mekânsal dağılımlarının tespit ediliyor. Ayrıca bakanlık anlık olarak izlemi ve takibi sağlıyor.

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TÜM KURUMLARIN BİLGİ SİSTEMİ DAHİL EDİLDİ

Ani gelişen ve halk sağlığı tehdidi oluşturabilecek bulaşıcı hastalık salgınlarının erken tespitini sağlayacak erken uyarı sistemi oluşturuldu. Sistemin bakanlık dışı kurum ve kuruluşların bilgi sistemlerinden de anlık veri alacak şekilde entegrasyonlar sağlandı. Sistemi tüm il ve ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve hastane sürveyans birimlerinin kullanıma açıldı.