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Hayat

Sanatla geçen 60 yıl: Usta ressam Devrim Erbil'i anlatan belgeselin galası yapıldı

Ömrünü renklere ve tuvallere adayan resmin şairi Devrim Erbil sanat hayatının 60’ıncı yılını kutluyor. “Devrim” belgeselinin galası çok sayıda davetlinin katılımıyla İstanbul’da yapıldı.

19:20 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:26 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Devrim Erbil sanat hayatının 60'ıncı yılını kutluyor.
Devrim Erbil sanat hayatının 60'ıncı yılını kutluyor.

Çok boyutlu bakış açısıyla, renklere kattığı derinlikle geçmişi ve geleceği buluşturarak Türk resim sanatına dünya çapında yeni bir ün kazandıran duayen ressam Devrim Erbil’in hayatı belgesel oldu.

Erbil’in 60 yıllık sanat yolculuğunu anlatan “Devrim” belgeselinin galası çok sayıda davetlinin katılımıyla İstanbul’da yapıldı.

“Devrim” belgeselinin çekimleri yaklaşık bir yıl sürdü.

Balıkesir, İstanbul ve Bodrum’da çekimleri gerçekleştirilen belgeselde Devrim Erbil, sanat hayatının nasıl şekillendiğini çok özel hatıralarıyla anlatıyor.



Erbil’in ressamlık serüveni gençlik yıllarının geçtiği Balıkesir’de başlayıp, kendi tanımıyla aşık olduğu İstanbul’da halen devam ediyor.
İstanbul’a olan aşkını, kullandığı çok özel perspektif anlayışını ve mavinin bin bir tonunu tuvallere yansıttığı resimleri eşsiz bir sanat eseri olarak dünyanın birçok şehrindeki sergilerde büyük beğeni topladı.

Çağdaş Türk Resimlerine dikey çizgilerle farklı bir teknik anlayış da kazandıran Devrim Erbil, sanatına lirik bir ruh kattı.

Tüm dünyadan koleksiyonerlerin yakından takip ettiği usta ressam her fırça darbesinde ayrı bir hikaye anlatıyor.

“Devrim” belgeselinde kendi iç dünyasını ve resme olan bakış açısını detaylarıyla anlatan ressam Erbil, bugün hala renklerin şiirsel yolculuğuna devam ediyor.

Belgesel, 29 Nisan’da Netflix'te izleyiciyle buluşacak.





#Devrim Erbil
#Belgesel
#Sanat
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