Sancaktepe’de örgün eğitimle birlikte hafızlık imkanı: Hafızlık projesi için sınav tarihleri belli oldu

12:0016/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Hafızlık Projesinde yeni dönem başlıyor.
Hafızlık Projesinde yeni dönem başlıyor.

Sancaktepe Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi, örgün eğitimle birlikte yürütülen Hafızlık Projesi kapsamında 5. sınıf kayıt kabul sınavı için başvuruları başlattı. Hafızlık eğitimi ile örgün eğitimi birlikte sunan programa katılmak isteyen öğrenciler, 17 Mayıs 2026 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınava girebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, Sancaktepe Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine hafızlık eğitimi alırken örgün eğitimlerini sürdürme imkânı sağlıyor.

Programa katılacak öğrencilerin 17 Mayıs 2026 ve 7 Haziran 2026 tarihlerinde saat 10.00'da yapılacak sınava katılmaları gerekiyor.

Türkiye genelinde 4. sınıftan mezun olacak erkek öğrencilerin başvurabileceği sınavın, 4. sınıf müfredatını da kapsayacağı belirtildi.

Hem okul hem hafızlık eğitimi

Çift kanatlı eğitimin detayları şöyle;

Hem akademik eğitim hem de hafızlık eğitiminin birlikte verildiği proje çerçevesinde öğrencilere Kur’an-ı Kerim Talim ve Tecvit eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de sunulacak. Futbol, masa tenisi ve akıl oyunları gibi spor imkanlarının da yer aldığı programda, sevgi ve saygıya dayalı kişisel gelişim eğitimleri ile tarihi ve kültürel geziler de planlanıyor.

  • 5. sınıfta okul dersleriyle birlikte yüzüne eğitim, tecvit ve talim ile hazırlık yapılmakta ve ikinci dönem hafızlığa başlanmaktadır.
  • 6. sınıfta sene kaybı olmaksızın 1 yıl okula ara vererek hafızlıkta hızlı mesafe alma imkânı.
  • 7. sınıfta; okul dersleriyle birlikte hafızlığını bitirenler sağlam bir şekilde hafızlığını pekiştirir. Bitiremeyenler hafızlığını bitirmeye gayret eder.
  • 8. sınıfta; okul dersleriyle birlikte hafızlık tekrarı yapılır ve LGS çalışmalarına yer verilir.

Mesleki yarışmalarda önemli başarılar

Projede bugüne kadar 2025 yılı itibarıyla 130 öğrencinin icazet aldığı belirtilirken, mesleki yarışmalarda bölge ve Türkiye dereceleri elde edildiği aktarıldı.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi olan Sancaktepe Musa Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu "5. Sınıf Kabul Sınavı" başvurusu için tıklayınız.
