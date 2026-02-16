Sancaktepe’de örgün eğitimle birlikte hafızlık imkanı: Hafızlık projesi için sınav tarihleri belli oldu

Hem akademik eğitim hem de hafızlık eğitiminin birlikte verildiği proje çerçevesinde öğrencilere Kur’an-ı Kerim Talim ve Tecvit eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de sunulacak. Futbol, masa tenisi ve akıl oyunları gibi spor imkanlarının da yer aldığı programda, sevgi ve saygıya dayalı kişisel gelişim eğitimleri ile tarihi ve kültürel geziler de planlanıyor.