Şehir Rehberi

Yarının teknolojisi erkek stilinde

Kiğılı, Türkiye’de ilk kez teknolojik kumaştan oluşan “Tomorrow TechnoLine” koleksiyonunu sunuyor. Hayatı akışında yaşamayı sağlamak için özel olarak üretilen koleksiyon, mükemmel esnek kumaşı ve benzersiz tasarım detaylarıyla çağdaş erkek stiline hitap ediyor.

İGART Sanat Projeleri Yarışması başvuru tarihi uzatıldı

İGA İstanbul Havalimanı tarafından; İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını farklı kültürlerle buluşturmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen İGART Sanat Projeleri Yarışması’na katılım için son başvuru tarihi, ülkemizi yasa boğan deprem felaketleri nedeniyle 16 Haziran Cuma olarak değiştirildi.

Grammy ödüllü şef, arvo pärt besteleriyle İş Sanat’ta

Grammy ödülllü Estonyalı orkestra şefi Tõnu Kaljuste yönetimindeki Tallinn Oda Orkestrası, 2 Mayıs Salı, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle bir araya gelecek. Tallinn Oda Orkestrası, “Für Alina”, “Spiegel im Spiegel”, “Tabula Rasa” gibi bestecinin ünlü eserlerini müzikseverlerle buluşturacak.

Aşkın Efsanevi Hikayesi Yeniden Zorlu PSM’de

Victor Hugo’nun ölümsüz aşk hikayesi Notre Dame’ın Kamburu, Gilles Maheu’nün rejisi, Martino Müller’in koreografisi ve dünyanın dört bir yanında hayranlık uyandıran performanslara imza atmış başarılı oyunculardan oluşan 30 kişilik dev kadrosuyla, 5-23 Mayıs tarihleri arasında yeniden Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sergilenecek.

Merak edilen filmler

Özlenen, merak edilen, yeniden izlenmek istenen ve ilk kez sinemaseverlerle buluşacak filmlere ev sahipliği yapan MUBI mayıs seçkisi, 1936’dan günümüze uzanarak sinemaseverleri farklı dönemler ve tarzlarda yolculuğa çıkarıyor. Seçkinin dikkat çeken filmleri arasında ilk kez bir dijital platformda sinemaseverle buluşacak DONADONA, Cannes’dan En İyi Kadın Oyuncu ödülüyle dönen KUTSAL ÖRÜMCEK ve Agnès Varda’nın belgesel sinemasının çehresini değiştiren filmi TOPLAYICILAR yer alıyor.

Dünya Caz Günü’nde caz yağmuru

30 Nisan Dünya Caz Günü’nde tüm dünyada caz sesleri yükselecek. Bu akşam saat 20.00’de müzikseverler Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda farklı kuşak caz sanatçılarından oluşan yıldızlar geçidi ile keyfi bol bir akşam geçirecekler.

New York’tan gelen çağdaş müzik esintisi

Yeni eserler icra etme ve repertuvara alma, duyulmamış bestecilere ses verme ve çağdaş klasik müziğe karşı her zamankinden daha büyük bir açıklık duygusu geliştirme misyonlarına sarsılmaz derecede bağlı olan New Yorklu JACK Quartet, heyecan verici müzik repertuvarından bir seçkiyle 16 Mayıs Salı günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde olacak.

Kültür miras meraklıları buluşuyor

Kültürel miras bilincinin artması ve korunması konularını kendine misyon edinen ve bu misyon doğrultusunda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik ve kütüphanecilik teknolojileri fuar ve konferansı HERITAGE İSTANBUL, bu yıl 3-5 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 7. kez kültür mirası meraklıları ile buluşacak.

Sekiz çağdaş sanatçının grup sergisi

Sevil Dolmacı Art Gallery, New York merkezli küratör ve yazar Bob Nickas’ın düzenlediği “Mystics of the World Unite” isimli grup sergisini 6 Mayıs-17 Haziran günlerinde sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide, çoğu heykeltıraş olan ve her biri sanatın mistik ve esrarengiz niteliklerine benzersiz bir bakış açısı sunan dünyaca tanınan sekiz çağdaş sanatçı; David Adamo, Barry X Ball, Matt Hoyt, Xylor Jane, Davina Semo, Philip Taaffe, Gert & Uwe Tobias ve Dan Walsh’un eserleri yer alacak. Ziyaretçiler bu eserler üzerinde düşünme ve etkileşim yoluyla kendilerini, dünyayı ve birbirlerini daha iyi anlayabilecekler. Sevil Dolmacı Art Gallery, New York merkezli küratör ve yazar Bob Nickas’ın düzenlediği “Mystics of the World Unite” isimli grup sergisini 6 Mayıs-17 Haziran günlerinde sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide, çoğu heykeltıraş olan ve her biri sanatın mistik ve esrarengiz niteliklerine benzersiz bir bakış açısı sunan dünyaca tanınan sekiz çağdaş sanatçı; David Adamo, Barry X Ball, Matt Hoyt, Xylor Jane, Davina Semo, Philip Taaffe, Gert & Uwe Tobias ve Dan Walsh’un eserleri yer alacak. Ziyaretçiler bu eserler üzerinde düşünme ve etkileşim yoluyla kendilerini, dünyayı ve birbirlerini daha iyi anlayabilecekler.

Pera’da solo flüt resitali

Beyoğlu tarihinin yaşayan mirası Grand Pera, nisan ayı boyunca kültür, sanat ve müzik dolu bir programla ziyaretçilerini karşılıyor. Aslıhan And’ın solo flüt repertuvarının renkli eserlerini geniş bir yelpazede seyirciyle buluşturduğu Solo Flüt Resitali, bu akşam Cercle d’Orient sahnesinde yer alacak.

Ayakları yere basmayan festival: TEKNOFEST

Türkiye’nin ayakları yere basmayan tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023, teknoloji yarışmalarıyla hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve özgüvenli projelerine sahne olacak. 1 Mayıs tarihine kadar Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alacak.

Kısa filmlerin festivali 19. yılında