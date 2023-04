Şehir Rehberi

Sevil Dolmacı Art Gallery, New York merkezli küratör ve yazar Bob Nickas’ın düzenlediği “Mystics of the World Unite” isimli grup sergisini 6 Mayıs-17 Haziran günlerinde sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide, çoğu heykeltıraş olan ve her biri sanatın mistik ve esrarengiz niteliklerine benzersiz bir bakış açısı sunan dünyaca tanınan sekiz çağdaş sanatçı; David Adamo, Barry X Ball, Matt Hoyt, Xylor Jane, Davina Semo, Philip Taaffe, Gert & Uwe Tobias ve Dan Walsh’un eserleri yer alacak. Ziyaretçiler bu eserler üzerinde düşünme ve etkileşim yoluyla kendilerini, dünyayı ve birbirlerini daha iyi anlayabilecekler. Sevil Dolmacı Art Gallery, New York merkezli küratör ve yazar Bob Nickas’ın düzenlediği “Mystics of the World Unite” isimli grup sergisini 6 Mayıs-17 Haziran günlerinde sanatseverlerle buluşturuyor. Sergide, çoğu heykeltıraş olan ve her biri sanatın mistik ve esrarengiz niteliklerine benzersiz bir bakış açısı sunan dünyaca tanınan sekiz çağdaş sanatçı; David Adamo, Barry X Ball, Matt Hoyt, Xylor Jane, Davina Semo, Philip Taaffe, Gert & Uwe Tobias ve Dan Walsh’un eserleri yer alacak. Ziyaretçiler bu eserler üzerinde düşünme ve etkileşim yoluyla kendilerini, dünyayı ve birbirlerini daha iyi anlayabilecekler.