Şehir Rehberi

Müzisyen kimliğinin yanı sıra besteci olarak da ses getiren işler yaratan Batu Şallıel, geçtiğimiz haftalarda ilk parçasını yayınladığı EP’sinin yeni single’ı “I’ll See You Around the Savoy”u müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Caz müziğin altın çağının simgesi olan New York’taki efsanevi balo salonu Savoy’dan ilham alarak bestelediği parçada Batu Şallıel, cazın o dönemdeki görkemini modern bir düzenleme ile günümüze taşıyor. Yapımcılığını Kenan Doğulu’nun üstlendiği “I’ll See You Around the Savoy”u tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.