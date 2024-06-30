Şehir Rehberi

İstanbul’u yeniden kurmanın peşinde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Ters Yüz PERA sergisine paralel olarak düzenlediği atölyelerle sanatseverleri buluşturuyor. 12 Temmuz’da başlayacak “Yeniden Kurmak: Yetişkinler için Atölyeler” programında alanında uzman sanatçı ve eğitmenlerin yürüttüğü etkileşimli atölyeler yapılacak. Programın farklı katılımcılarla üç oturumda gerçekleşecek ilk etkinliği “Nasıl Bir Yer? Kolektif Enstalasyon”, kentlerin geçmişten günümüze taşıdığı değerlere odaklanıyor. “Nasıl Bir Yer? Kolektif Enstalasyon” atölyesi, 12 Temmuz, 26 Temmuz ve 16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Keçe üzerine yünle resim

Bursa’da yaşayan ressam Mükerrem Turhan, tuval olarak kullandığı keçelerin üzerine boya yerine yün parçalarıyla resimler yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanı verilen emekli resim öğretmeni Turhan, keçeden yaptığı resimlerle geleneksel kültüre dair bu malzemeyi sanatsal bakış açısıyla yorumluyor. Geçmişi çok eskiye dayanan keçeyi sanatıyla işleyerek yaptığı portre çalışmaları ve manzara resimleriyle pek çok farklı ülkede sergiler açan Turhan, “Türk keçesi”ni markalaştırmayı hedefliyor.

Besmele-i Şerif hat eserleri Trabzon durağında

Albayrak Grubu’nun 10 yıldır bir gelenek hâlinde sürdürdüğü Hat Eserleri Sergisi, Kültür Yolu Festivali’ne misafir oldu. Grup, bu yıl “Besmele-i Şerif” temasında hazırlanan geleneksel hat sergisini, Kültür Yolu Festivali’nin Trabzon durağında sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi 10 Temmuz’a kadar Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverleri ağırlayacak.

Uluslararası hukukun geleceği Boğaziçi’nde tartışılacak

Boğaziçi Üniversitesi, 3-4 Ağustos tarihlerinde “Gazze’den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek” sempozyumunu gerçekleştirecek. Sempozyum, dünyanın farklı ülkelerinden 100’ü aşkın hukukçuyu bir araya getirecek. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumda; uluslararası hukukun evrenselliği, meşruiyeti ve adaleti gerçekleştirmedeki rolü eleştirel bir yaklaşımla tartışmaya açılacak. Dünyaca ünlü akademisyenlerin katılacağı sempozyumda Birleşmiş Milletler Eski Filistin Özel Raportörleri Richard Falk ve Michael Lynk konuşmacılar arasında yer alacak.

Arşivlik bir çalışma “Derkenâr”

VakıfBank Kültür Yayınları, “Derkenâr” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Türk tarihi hakkındaki araştırmalarda akademik ve bilimsel üslup dendiğinde akla gelen isimlerden Feridun M. Emecen’in kitaplarına girmemiş yazıları ve söyleşilerinden oluşan bu seçki, yaşamını bilimsel tarih yazıcılığına adamış bir tarihçinin adeta çalışma odasını simgeliyor. Derkenâr’da Emecen, ayrıca Osmanlı tarihinin en tartışmalı konularına yanıt ararken, seçkin tarihçilere özgü irdeleyici bir tutum takınıyor ve okurunu tarih yazıcılığını doğru anlamaya davet ediyor.

Azerbaycan-Türkiye Dostluk Sergisi

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 105’inci, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü, Azerbaycan Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 100’üncü yıl dönümü kutlamalarına özel olarak hazırlanan, Ressam Eldeniz Babayev’in eserlerinden oluşan; “Zafer Müjdesi” adlı Azerbaycan-Türkiye Dostluk Sergisi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde. Sergide Babayev’in genellikle portre, natürmort, günlük hayat ve tarihi konularda çizdiği yetmiş kadar boyamacılık ve grafik eserleri yer alıyor.

Cazın altın çağından ilhamla

Müzisyen kimliğinin yanı sıra besteci olarak da ses getiren işler yaratan Batu Şallıel, geçtiğimiz haftalarda ilk parçasını yayınladığı EP’sinin yeni single’ı “I’ll See You Around the Savoy”u müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Caz müziğin altın çağının simgesi olan New York’taki efsanevi balo salonu Savoy’dan ilham alarak bestelediği parçada Batu Şallıel, cazın o dönemdeki görkemini modern bir düzenleme ile günümüze taşıyor. Yapımcılığını Kenan Doğulu’nun üstlendiği “I’ll See You Around the Savoy”u tüm dijital platformlardan dinleyebilirsiniz.

Arlo Parks ilk kez İstanbul’da

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirilecek 31. İstanbul Caz Festivali, 3-18 Temmuz tarihleri arasında cazın önde gelen isimlerini ve güncel müziğin yıldızlarını bu yıl yine müzikseverlerle bir araya getirecek. Bu sene ilk kez Türkiye’ye gelecek Arlo Parks, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Mercury ödüllü ve Grammy adayı tutkulu bir şair ve iyi bir hikâye anlatıcısı olan Arlo Parks, 9 Temmuz Salı saat 21.00’da Sultan Park Swissôtel The Bosphorus’ta ilk defa İstanbullu seyircisiyle buluşacak.

Irakeyn Seferi’ne yeniden bakış

Tüm ülkeyi yıl boyunca festival havasında tutan Türkiye Kültür Yolları Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin Van ayağı kapsamında, İKASD İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği tarafından projelendirilen “Matraki bir Osmanlı Yıldızı” sergisi Van Müzesi’nde ziyarete açılıyor. Sergide, 16. yüzyılda yaşamış minyatür sanatçısı, hattat ve matematikçi Matrakçı Nasuh’un, Kanuni Sultan Süleyman’ın Irakeyn Seferi’ni ele aldığı “Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han” eserindeki menzil rotası, farklı disiplinlerdeki sanatçılar tarafından çalışıldı. Sergide Deniz Erdoğan, Göksu Gül, Özgür Dönmez, Beyza Umurca, Şehnaz Bicer ve Zehra Akdeniz tarafından yorumlanan Matrakçı Nasuh’un şehir resimleri ve dijital İstanbul minyatürü yer alıyor. Irakeyn Seferi ile Kültür Yolları Festivallerinin örtüşen rotalarından Adana’dan başlayan sergi, Van’ın ardından Erzurum, Konya, İstanbul ve Diyarbakır’a da taşınacak.

Borusan Doug Aitken ile buluşturmaya hazırlanıyor

Çağdaş sanatın önemli isimlerinden Amerikalı multidisipliner sanatçı Doug Aitken, Türkiye’deki ilk sergisi ile eylül ayında Borusan Contemporary’de sanatseverlerle buluşuyor. Kariyerinde Venedik Bienali Altın Aslan, Nam June Paik Art Center gibi önemli ödüller de bulunan Aitken’ın, Jérôme Sans küratörlüğünde Borusan Contemporary’de gerçekleşecek monografisi, sanatçının 2007-2024 yıllarını kapsayan eserleri ile ziyaretçileri mekâna özgü bir yolculuğa çıkarırken modern yaşamın olağanüstü bir izdüşümünü sunacak.







