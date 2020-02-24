Hayat Sinan Kılıç ebediyete uğurlandı
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Sinan Kılıç ebediyete uğurlandı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ın babası Sinan Kılıç(72) vefat etti. Merhum Kılıç için Fatih Camisi’nde öğle namazını müteakib cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da merhum Kılıç’ı son yolculuğuna uğurladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıç’ın tabutuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da omuz verdi.
Kılıç’ın tabutuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da omuz verdi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ın babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Sinan Kılıç için dün Fatih Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Ömer Tuğrul İnançer’ın kıldırdığı cenaze namazı öncesi taziyeleri Sinan Kılıç’ın ailesi kabul etti.

Sinan Kılıç

SEVENLERİ AKIN ETTİ

Cenaze namazına, Akif Çağatay Kılıç ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski bakanlar Recep Akdağ, Erdoğan Bayraktar, Taner Yıldız, Nabi Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak katıldı. Aralarında Ahmet Özhan, Mazhar Alanson, Orhan Gencebay ve Hasan Kaçan’ın bulunduğu sanat dünyasından isimler de cenaze namazında hazır bulundu.

ERDOĞAN TABUTA OMUZ VERDİ

  • Bir dönem Galatasaray Kulübünde yöneticilik yapan Sinan Kılıç’ın cenazesinde spor dünyasından da çok sayıda isim yer aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Mehmet Ali Aydınlar ve Yıldırım Demirören, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat ve Kılıç döneminde yöneticilik yapan bazı isimler katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Kılıç’ın tabutuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da omuz verdi.
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