Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Sinop'ta amatör balıkçı oltayla 6 kilogramlık levrek yakaladı

Sinop'ta amatör balıkçı oltayla 6 kilogramlık levrek yakaladı

12:0230/10/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Demir, son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle levreklerin kıyıya daha yakın yerlerde görülmeye başladığını, bunun amatör balıkçılar için fırsat olduğunu kaydetti.
Demir, son günlerde hava sıcaklığının düşmesiyle levreklerin kıyıya daha yakın yerlerde görülmeye başladığını, bunun amatör balıkçılar için fırsat olduğunu kaydetti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde amatör balıkçının oltasına 6 kilogramlık levrek takıldı. Hobi olarak balık avlayan Ufuk Demir, 'Nasibimizi kovalamak için denize olta attık. Bir süre şansımızı denedikten sonra bu levreği yakaladım' dedi.

Balık tutmak için Güzelkent sahiline giden Ufuk Demir, oltasını denize bıraktı. Bir süre sonra oltasına büyük bir balığın takıldığını fark eden Demir, uzun uğraşlar sonucu 6 kilogramlık levreği kıyıya çekmeyi başardı. Demir, hobi olarak balık avladığını söyledi.


Sabah denize gittiğini belirten Demir, "Nasibimizi kovalamak için denize olta attık. Bir süre şansımızı denedikten sonra bu levreği yakaladım. Her zaman bu kadar büyüğünü yakalayamıyoruz. Oldukça nadir bir durum." diye konuştu.






#av
#balıkçılık
#Karadeniz
#levrek balığı
#Sinop
#Türkeli ilçesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Torba Yasa maddeleri tabloya eklendi! 36 maddelik torba detaylandı: Bağ-kur ihya süresi, düşük prim...