Sıradışı bir hac hatıratı

Bütün ibadetler insanı eğitir, olgunlaştırır, etkiler. Her ibadet insan hayatındaki bir boşluğu doldurur. Bu zaviyeden bakıldığında Hac ibadeti bütün ibadetlerin özü mesabesindedir. Raflarımızı sıra dışı eserlere renklendiren Muhayyel yayıncılık yine geleneğini bozmayarak özgün bir Hac hatıratıyla raflardaki yerini genişletti. Kendisi alanında uzman bir hekim, dünyanın birçok yerini gezmiş bir seyyah ve DP’de 2 dönem milletvekilliği yapmış bir siyasetçi olan Prof. Dr. Talat Vasfi Öz’ün 1947 yılında ifa ettiği Hac farizasını kaleme alarak, İslam’ın Nuru dergisinin bazı sayılarında yayınlandığı hatırat on sekiz bölüm ve yüz on bir sayfadan mürekkep... Emre Karacaoğlu’nun yayına hazırladığı kitabın okurla buluşma tarihi Aralık 2022. Yazar kitabında okuru, Kudüs’ten Medine’ye esaslı bir yolculuğa çıkarıyor. Kudüs’ün o günkü hali, Beyrut’un ahvali, İslam coğrafyasının hali pürmelali, kutlu beldelere yolculuğun meşakkat ve huzuru. Bölgenin coğrafi özellik ve güzellikleri, koskoca bir imparatorluğun yıkılışının derin teessürü ve o mübarek seferden insan manzaraları yazar tarafından büyük bir ustalıkla resmediliyor. Kitabın Kudüs’ten Cidde’ye kadar ki bölümünü bir seyahatname, Cidde’den Medine’ye kadar ki bölümünü de hatırat olarak okumak mümkündür.