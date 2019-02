Sofralar Kayseri’de şölene dönüşüyor

Türkiye’nin merkezinde yer alan Kayseri, sanayi, kültür, sanat, bilim ve turizm alanlarında ön plana çıkan bir kent. Tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve her dönemde önemini korumuş bir kent. Kayseri, her köşesi değişik uygarlıkların kalıntılarının birbiriyle kucaklaştığı Anadolu’nun en köklü ve en eski yerleşim alanlarından biri. Başta Selçuklular olmak üzere her dönemde önemli bir Türk kültür merkezi. Erciyes Dağı, Medreseleri, Müzeleri, Sultan Sazlığı ve Kapuzbaşı ise mutlaka görülmesi gereken yerlerden. 5 bin yıllık tarihiyle Kayseri pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan bir coğrafyada bulunuyor. Dünyanın en eski kentlerinden olan Kayseri, bu özelliğiyle oldukça zengin bir mutfak kültürüne de sahip. Pastırması ve mantısıyla tanıdığımız Kayseri mutfağı daha çok et ve hamur kullanılarak yapılan yemeklerden oluşuyor. Geleneksel Türk mutfağını oluşturan önemli mutfaklardan biri olan Kayseri mutfağı, aynı zamanda da Orta Anadolu’nun en önemli yiyecek kültürüne sahip.

DÜNYACA ÜNLÜ LEZZETİ PASTIRMA

Yalnızca mantının bile onlarca çeşidinin yapıldığı Kayseri’de, tadabileceğiniz lezzetlerin sınırı yok. Damak tatlarına düşkün Kayserililer geleneksel yemeklerini ve yeme içme kültürlerini koruyarak, geleneklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Kayseri’de mantının en çok kıymalı olanı tüketiliyor. Salçalı sulu bir çorba gibi küçücük yapılmış tanelerden oluşan Geleneksel Kayseri Mantısı’nın üzerine bir veya iki kaşık kıvamlı yoğurt ekleniyor. Yağ Mantısı, şekli itibarı ile oldukça hoş bir sunuma sahip. Büyükçe ancak geleneksel mantıya oranla daha kalınca açılan ve kabartma tozu eklenen hamur, kare kare kesilerek ortasına kıyma konup, kenarlarından katlanarak ortasından birleştiriliyor. Minicik taneleri yan yana orta boy bir tepsi içine dizilerek fırınlanmasıyla yapılan Tepsi Mantısı ise, çekirdek çitlercesine yenmeye müsait. En meşhur Kayseri yemeği olan yağlama, ince açılmış hamurun arasına kat kat serpilen kıyma, domates salçası ve soğandan oluşan muazzam bir tat. Biraz lahmacuna, biraz pideye benzeyen yağlama, yoğurt, sumak ve nane ile servis ediliyor. Pastırma ise Kayseri’nin dünyaca ünlü lezzeti. Çiğ etin çeşitli baharatlar ve tuzla kurutulması ile yapılan pastırma, aslında oldukça eski bir Türk yiyeceği. Evliya Çelebi’ye göre 17. yüzyılda pastırma imalatının yapıldığı Kayseri’de pastırma ve sucuk imalatı ciddi bir endüstri. Halen Kayseri’den tüm dünyaya pastırma ihraç ediliyor.

NEZİH MEKANLAR SİZİ BEKLİYOR

Tarihin en eski dönemlerinden bu yana pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan Kayseri, Türkiye‘nin ve Anadolu’nun en köklü, en eski yerleşimlerinden biri olarak muazzam bir mutfak kültürüne sahip. Sofraların adeta şölene dönüştüğü Kayseri’de bu enfes yöresel lezzetleri tadabileceğiniz oldukça nezih mekanlar var. Kentin Talas ilçesinde yer alan Gubate Restoran ve kahvaltı evi, kahvaltı sofralarını şölene dönüştürüyor. Çerkes lezzeti olan Gubate’yi mutlaka deneyin. Mantı, yağlama ve kağıtta pastırma lezzetleri için ise Melikgazi’de yer alan Kaşık-La Alparslan’ı tercih edin derim. Bunun yanında Kemal Koçak Et Lokantası’da Kayseri mutfağını tadabileceğiniz güzel mekanlar.