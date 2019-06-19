Hayat Sürekli aç hissetmenin 8 nedeni
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Sürekli aç hissetmenin 8 nedeni

Çok hızlı yemek yemenin tokluk hissinin oluşmasını engellediğini söyleyen, Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, sürekli aç hissedilme konusu ve nedenleri hakkında bilgilendirdi. İşte sürekli aç hissetmenin 8 nedeni:

Haber Merkezi IHA
Çok fazla rafine karbonhidrat tüketmek geçici tokluk hissi oluşturuyor.
Çok fazla rafine karbonhidrat tüketmek geçici tokluk hissi oluşturuyor.

Diyetisyen ve Fitoterapist İrem İmrağ, sürekli aç hissedilme konusu ve nedenleri hakkında bilgilendirdi.

İmrağ, sürekli aç hissetmenizin nedenlerini şöyle sıraladı;

“Gün içerisinde yeterli protein almıyor olabilirsiniz. Protein açlık hormonlarını düzenleyerek iştah kontrolünde önemli rol oynar. Yapılan bir çalışmada gün içerisinde aldığı kalorinin yüzde 25 ini proteinden alan kilolu bireylerin daha az protein tüketen bireylere göre gece atıştırmalarının daha az olduğu saptanmıştır.

Yeteri kadar uyumuyor olabilirsiniz. Yetersiz uyku iştah uyarıcı hormon olan ghrelin seviyesini arttırır ve bu da aç hissetmenize neden olur. Açlık seviyesinin kontrol altında tutulması için en az 8 saat uyku gereklidir.

Çok fazla rafine karbonhidrat tüketiyor olabilirsiniz. Rafine karbonhidratlar işlendikleri için lif, vitamin ve mineral değerlerini kaybederler ve bu yüzden kan şekerini hızlı yükseltip düşürdükleri için çabuk acıkmanıza neden olur.

Yeterince yağ tüketmiyor olabilirsiniz. Yağların sindirimi zordur ve tokluk hormonlarının üretimini arttırır.

Yeterli su içmiyor olabilirsiniz. Yemeklerden önce tüketilen su iştahı azaltır.

Yeteri kadar lif tüketmiyor olabilirsiniz. Yüksek lif içeren gıdaların sindirimi uzun sürdüğü için iştahı kontrol altında tutar.

Çok fazla alkol tüketiyor olabilirsiniz. Alkol leptin gibi iştahı azaltan hormonların üretimini engeller.

Aşırı stresli olabilirsiniz. Aşırı stres kortizol hormonunu arttırdığından dolayı iştahı arttırır.

Yemekleri hızlı yiyor olabilirsiniz. Çok hızlı yemek yemek tokluk hissinin oluşmasını engeller.”

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Mawati'ye aşık olan Kara, geçen ay uçakla, Endonezya'ya gitti. 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati'nin köyüne ulaştı.
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Translate ile anlaşıp evlendiler
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