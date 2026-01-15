Suriye’de su kanalında erkek cesedi bulundu

Suriye'nin Telabyad şehrinin Hamam Türkmen kasabasının yakınından geçen su kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin, Şanlıurfa'da su tahliye kanalına devrilen sürücü Halil Gündüz'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Suriye’nin Telabyad şehrine bağlı Hamam Türkmen kasabasının yakınından geçen su kanalında bir erkek cesedi bulundu. Kasaba sakinleri, cesedi bulmalarının ardından yetkililere haber verirken, bölgeye Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri sevk edildi.
Henüz kimliği belirlenemeyen cesedin, 29 Aralıkta Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.