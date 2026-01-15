Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Suriye’de su kanalında erkek cesedi bulundu

Suriye’de su kanalında erkek cesedi bulundu

20:2315/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Su kanalı (Foto Arşiv)
Su kanalı (Foto Arşiv)

Suriye'nin Telabyad şehrinin Hamam Türkmen kasabasının yakınından geçen su kanalında erkek cesedi bulundu. Cesedin, Şanlıurfa'da su tahliye kanalına devrilen sürücü Halil Gündüz'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Suriye’nin Telabyad şehrinde su kanalında erkek cesedi bulundu.


Suriye’nin Telabyad şehrine bağlı Hamam Türkmen kasabasının yakınından geçen su kanalında bir erkek cesedi bulundu. Kasaba sakinleri, cesedi bulmalarının ardından yetkililere haber verirken, bölgeye Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri sevk edildi.


Henüz kimliği belirlenemeyen cesedin, 29 Aralıkta Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde su tahliye kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Halil Gündüz’e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



#Cesed
#Kanal
#Ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zamlı evde bakım aylığı 2026’da kaç TL oldu? Evde bakım maaşı fark ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak?