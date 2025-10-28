Tabii ile izlediğine değecek

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’nin yeni sezonu, “tabii ile evindesin, izlediğine değsin” temasıyla Rixos Tersane İstanbul’da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde düzenlenen geceye; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT yönetimi, üst düzey bürokratlar, sanatçılar, dizi ve film sektörü profesyonelleri ile kültür-sanat ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.

Ezgi Sütçü ve Alp Kırşan’ın sunuculuğunu üstlendiği, “hikâyelerin dijital evi” atmosferiyle unutulmaz anlara sahne olan gecede, platformun yeni orijinal yapımları ve sevilen dizilerin yeni sezonları tanıtılırken, gişe rekortmeni filmlerden büyük beğeni toplayan dizi ve belgesellere, UEFA yayınlarından prestijli spor turnuvalarına uzanan bir içerik dönemi duyuruldu.

Bülent İnal, Kemal Uçar, Ahmet Kural, Murat Ünalmış, Devrim Nas, Şencan Güleryüz, Bedir Bedir, Özge Özberk, Taner Ölmez, Uğur Aslan, Burak Yörük, Osman Sonant, Yağmur Tanrısevsin, Tolga Sarıtaş, Dilan Çiçek Deniz, Melis Sezen, Sanem Çelik, Berk Atan, Wilma Elles, Birkan Sokullu ve Devrim Özkan’ın da aralarında bulunduğu, tabii yapımlarında rol alan oyuncular, basın mensuplarına yeni sezona ilişkin duygu ve düşüncelerini aktardı. Gecede, pop müzik sanatçısı Emre Altuğ da sahne aldı.

Burhanettin Duran

TÜRKİYE’NİN ÖZGÜN HİKAYELERİ

Programa katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye Yüzyılı”na iletişim alanında katkı veren çok önemli bir kurum olduğunu ve tabii’nin dünyasını Türkiye’nin dünyası olarak gördüğünü söyledi. Türkiye’nin özgün hikayelerinin, tabii platformu içerisinde çok sayıda yapım ile karşılık bulduğunu dile getiren Duran, “Önemli bir misyonu gerçekleştiriyoruz. Benim gözümde bu sıradan bir lansman değil. Yapıtları gördükçe ne kadar emek olduğunu ve ne kadar önemli bir misyonun yerine getirildiğini tekrar tekrar anlayacağız” dedi. Duran, konuşmasının devamında TRT ve tabii’den Gazze’de yaşananları anlatan yapıtlar da beklediğini sözlerine ekledi.

Mehmet Zahid Sobacı

13 MİLYON ÜYE SAYISI

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise bu sezonla birlikte, içerik üretiminde ulaşılan seviyenin daha ileriye taşındığını belirtti. Sobacı, tabii içeriklerine ilişkin şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 2,5 yıl önce kurduğumuz tabii, bu süre zarfında uluslararası ölçekte dikkat çeken bir başarı çizgisi ortaya koydu. Onlarca ülkede erişilebilen, beş farklı dilde içerikler sunan ve izleyici kitlesini her geçen gün daha da büyüten küresel bir markaya dönüştü. Bugüne dek 60’dan fazla orijinal yapım, 600’ün üzerinde film ve dizi, yine 600’ü aşkın belgesel ve program ile toplam 22 bin saati aşkın içeriği izleyicilerimize sunduk, 13 milyon üye sayısını aştık, dünyanın farklı coğrafyalarında milyonlarca insana eriştik.”

YENİ SEZONDA HEYECANLANDIRAN YAPIMLAR

Yeni sezonda, Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı “Binbir Gece Masalları”, başrollerinde Taner Ölmez, Caner Şahin ve Özge Özberk’in yer aldığı, İslam dünyasının en büyük alimlerinden biri olan Gazali’nin hayatını konu alan “İmam-ı Gazali”, savaşın yıkımından kaçan bir ailenin umut dolu yolculuğunu konu alan “Asylum”, her bölümünde farklı bir hikaye anlatan, Birkan Sokullu, Devrim Özkan, Zafer Algöz ve Serdar Orçin gibi isimlerin yer aldığı “P.A.Y.”, Melis Sezen’in başrolünde olduğu “Leyla Hali”, gerçek olaylardan esinlenen, Murat Yıldırım ve Hande Doğandemir’i buluşturan “Kara Kış”, gündemin hızla değiştiği bir haber ajansında geçen absürt olayları konu alan “Muhabir”, Ertan Saban ile Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı “Persona” gibi yeni orijinal diziler izleyicinin beğenisine sunulacak.







