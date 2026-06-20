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Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel hastaneye kaldırıldı

Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel hastaneye kaldırıldı

16:2520/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
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Hastane
Hastane

Geçtiğimiz günlerde tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, evinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Gümüşel, ikametinde aniden fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşel, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Gümüşel'in sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hastanede detaylı tetkik ve kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.

Kamuoyunda yakından tanınan isimlerden biri olan Gümüşel'in sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

#Hastane
#Yusuf Ziya Gümüşel
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