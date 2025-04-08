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Tam 55 torunu vardı: 103 yaşındaki Hasan Amca vefat etti

Tam 55 torunu vardı: 103 yaşındaki Hasan Amca vefat etti

08:298/04/2025, Salı
IHA
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Hasan Yaşar, İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşıyordu.
Hasan Yaşar, İçeri Çumra Mahallesi'nde yaşıyordu.

Konya'da 5 çocuğu ve 55 torunu bulunan 103 yaşındaki Hasan Yaşar hayatını kaybetti.

Konya'nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde nüfus kayıtlarına göre 1922 yılında dünyaya gelen Hasan Yaşar, Konya'daki eğitimini yarıda bırakarak İçeri Çumra Mahallesi'ne geri döndü. Bir süre tarlalarda çalıştıktan sonra 1942 yılında da 3 yıl vatani görevini yapan Hasan Yaşar, askerlik görevinin ardından dünyaevine girdi.

5 çocuğu ve 55 torunu bulunan 103 yaşındaki Hasan Yaşar, İçeri Çumra Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybetti. Yaşar'ın cenazesinin yarın İçeri Çumra Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Hasan Yaşar
1922 yılında doğan Hasan Yaşar, Çumra Mahallesi'nde bulunduğu sırada muhtarlık ve belediye azalığı da yapmıştı.

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