Tedavi edilen kara akbaba, yeniden özgürlüğüne kavuştu

14:5317/09/2025, Çarşamba
AA
Kara akbaba
Kara akbaba

Kıbrıscık ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bakım ve tedavisi yapılan kara akbaba, doğal ortamına salındı.

Bolu'da bitkin halde bulunan kara akbaba, bakım ve tedavisinin ardından doğal ortamına salındı.

Kıbrıscık ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle bitkin düşen ve yaklaşık 15 gün tedavi gören kara akbaba, sağlık durumu iyileşince ilçedeki doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kafesten çıktıktan sonra bir süre uçup kayaların üzerine konan akbaba, daha sonra gökyüzünde süzülerek gözden kayboldu.




