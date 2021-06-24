Hayat Tehlikeli ırklar arasında yer alıyorlar Bu köpekleri beslemenin cezası 11 bin lira
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Tehlikeli ırklar arasında yer alıyorlar: Bu köpekleri beslemenin cezası 11 bin lira

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşamları sürdüren beslenmesi yasak, tehlikeli ırklar arasında yer alan 7 köpek, ilgi odağı oldu. Bu köpeklerinin beslemesinin cezasının ise 11 bin lira olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Tehlikeli ırklar arasında yer alıyorlar: Bu köpekleri beslemenin cezası 11 bin lira
Tehlikeli ırk grubunda olan köpekler sahiplerinden alınarak rehabilitasyon merkezinde bakılıyor.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde 6 adet ’Dogo Argentino’ cinsi köpek ile bir adet ’Pitbull Terrier’ ırkı beslenmesi yasak köpek bulunuyor. Hayvanları sevmeye gelenlerin en çok bu köpeklere ilgisi olduğunu anlatan Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı şöyle konuştu:

  • "Beslenmesi yasak, tehlikeli ırklar arasında yer alan köpeklere son yıllarda vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Bununla beraber Bilecik genelinde de bu ırkları besleyen şahıslar oluyor. Vatandaşlar bu yasaklı köpekleri gezdirenleri görünce bizlere haber veriyor. Bizlerde giderek bu köpekleri sahiplerinden teslim alarak, 11 bin lira ceza uyguluyoruz. Şu an barınağımızda adet Dogo Argentino cinsi köpek ile 1 adet Pitbull Terrier ırkı beslenmesi yasak köpek var. Buraya gelen ziyaretçiler bu köpeklere çok ilgi gösteriyor. Bazıları da korktukları için yaklaşamıyor. Onlar şuan barınağın göz bebeği. Biz bu köpekleri yasaklı köpeklerin toplandığı barınaklara gönderiyoruz"

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