Tehlikeli ırklar arasında yer alıyorlar: Bu köpekleri beslemenin cezası 11 bin lira Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşamları sürdüren beslenmesi yasak, tehlikeli ırklar arasında yer alan 7 köpek, ilgi odağı oldu. Bu köpeklerinin beslemesinin cezasının ise 11 bin lira olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi 24 Haziran 2021, 11:08 Son Güncelleme: 24 Haziran 2021, 11:12 İHA