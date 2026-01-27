Yeni Şafak
Ticaret Bakanlığından 'müşteri seçen' fahiş fiyatlı hamburgerciye inceleme

21:1127/01/2026, Salı
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatlarla sınırlı sayıda hamburger satan işletmede inceleme yapacak.
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatlarla sınırlı sayıda hamburger satan işletmede inceleme yapacak.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul’da günde yalnızca 10 kişiyi ağırlayan ve müşteri seçen hamburger işletmesi hakkında “satıştan kaçınma” ve “haksız ticari uygulama” iddialarıyla inceleme başlattı.

Sosyal medyada hamburger satan bir işletmenin müşteri seçerek günde yalnızca 10 kişiye hizmet verdiği paylaşıldı.

İstanbul'da yer alan işletmenin kapı şifresini verdiği müşterileri kabul ettiği; burgerleri 1488, patates kızartmalarını 988 ve içeceği de 218 liradan satışa sunduğu iddia edildi.

Müşterilerine, "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak gerekiyor." şeklinde kurallar da koyan işletme hakkında Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

'Müşteri seçen' hamburgerciye inceleme

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, işletmeye 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatıldığını duyurdu.

"İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır."
diyen Kaplan,
"Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir."
dedi.

Kaplan paylaşımının devamında şunu söyledi:

"Not: Şahsen Akçaabat köftesini tercih ederim; ancak hamburger yemek isteyen vatandaşlarımızın da eşit şartlarda hizmete erişmesi için kararlılıkla görevimizin başındayız."



