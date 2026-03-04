Torunundan İbrahim Tatlıses ile ilgili şoke eden iddia: 'Babam için tetikçi tuttu'

İbrahim Tatlıses’in, oğlu Ahmet Tatlıses hakkındaki “Manisa’daki beş evimi benden habersiz sattı” iddiasının ardından, torunu Mert Tatlıses suskunluğunu bozdu.

Hürriyet'in haberine göre Mert Tatlıses, neden konuşma gereği duyduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Normalde baba-oğul arasında gelişen olaylar vardı. Biz atamızdır, büyüğümüzdür diye sessiz kalıyorduk. Ama araya başka kardeşler girdi. Son olarak İdo Bey ‘Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil’ dedi. Babamın yalnızlaştırıldığını hissettim.”





‘KANLI GÖMLEĞİ ÖNÜME GELSİN’ DEDİ

Mert Tatlıses, İbrahim Tatlıses’in Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasıyla ilgili soru karşısında da çarpıcı bir iddiada bulundu:

“Bu kararlar takipsizlik aldı. Sıkıntı onlar değil. Sıkıntı, dışarıdan alınan tehditler ve iftiralar. Mesela İbrahim Bey’in bizzat kendisinin babam için tetikçi tuttuğunu biliyorum ben. Ölüm büyüsü yaptı, ‘Kanlı gömleği önüme gelsin’ dedi. Bunların hepsinin kayıtları var. Babam da dedemle yüzleşti. Ses kaydı var.”



