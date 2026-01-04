Türkiye'de antibiyotik kullanımı alarm veriyor

Türkiye, antibiyotik kullanımında Avrupa ve OECD ülkelerini geride bıraktı. Kişi başına düşen tüketim, OECD ortalamasının 2, Hollanda’nın ise yaklaşık 4 katına ulaştı. Reçetelerin yarısından fazlasının çalışma çağındaki yetişkinlere yazılması, antibiyotiklerin en çok çocuklarda değil iş gücündeki nüfusta kullanıldığını ortaya koydu.
Türkiye'de antibiyotik kullanımı, Avrupa ve OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici derecede yüksek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmada yer alan tabloya göre, Türkiye nüfusuna oranla antibiyotiği en fazla kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Her bin kişi üzerinden yapılan hesaplamaya göre Türkiye'de antibiyotik tüketimi 41 seviyesinde. Bu da 19,1 ortalamaya sahip OECD'nin iki katı. Bazı ülkelerle fark çarpıcı düzeyde. Her bin kişi üzerinden yapılan hesaplamaya göre antibiyotik tüketiminde Türkiye'yi 31,8 ile Güney Kore, 31,7 ile Şili, 28,5 ile Yunanistan, 27,4 ile Romanya, 26,3 ile Bulgaristan takip ediyor. Listenin son sıralarında ise 11,9 ile İsveç, 11,8 ile Kanada, 11,3 ile Avusturya, 10,8 ile Japonya ve 9,6 ile Hollanda yer alıyor.
KISA YOLDAN İYİLEŞME
Tabloya göre; antibiyotik reçetelerinin yüzde 27''si 19-44 yaş, yüzde 25’i 45-64 yaş grubuna yazılıyor. Yani her iki antibiyotik reçetesinden biri, çalışma çağındaki yetişkinlere gidiyor. 65 yaş ve üzeri grubun payı yüzde 14-15 düzeyinde kalırken, bebekler için yazılan reçeteler yüzde 3’ün altında. 2-11 yaş grubundaki çocukların payı ise yüzde 20. Rakamlar, antibiyotiklerin en çok çocuklarda değil, iş gücündeki yetişkinlerde kullanıldığını gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verileri ve sahadan gelen gözlemler, birçok vatandaşın muayene olup hastalığa özel tedavi almak
yerine antibiyotikle kendi kendini iyileştirmeye çalıştığını ortaya koyuyor.