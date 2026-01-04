Türkiye'de antibiyotik kullanımı alarm veriyor

Türkiye'de antibiyotik kullanımı, Avrupa ve OECD ülkeleriyle karşılaştırıldığında dikkat çekici derecede yüksek. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmada yer alan tabloya göre, Türkiye nüfusuna oranla antibiyotiği en fazla kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Her bin kişi üzerinden yapılan hesaplamaya göre Türkiye'de antibiyotik tüketimi 41 seviyesinde. Bu da 19,1 ortalamaya sahip OECD'nin iki katı. Bazı ülkelerle fark çarpıcı düzeyde. Her bin kişi üzerinden yapılan hesaplamaya göre antibiyotik tüketiminde Türkiye'yi 31,8 ile Güney Kore, 31,7 ile Şili, 28,5 ile Yunanistan, 27,4 ile Romanya, 26,3 ile Bulgaristan takip ediyor. Listenin son sıralarında ise 11,9 ile İsveç, 11,8 ile Kanada, 11,3 ile Avusturya, 10,8 ile Japonya ve 9,6 ile Hollanda yer alıyor.