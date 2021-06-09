Hayat Türkiyede başka örneği yok Hitit dönemine ait anıt mezar ziyaretçilerini bekliyor
SEYAHAT

Türkiye'de başka örneği yok: Hitit dönemine ait anıt mezar ziyaretçilerini bekliyor

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde bulunan Hitit dönemine ait 5 bin yıllık kayaya oyulmuş anıt mezarın, pandemi döneminde yolu ve çevre düzenlemesi yapıldı. Anıt mezar yerli ve yabancı turistlerini bekliyor.

Haber Merkezi İHA
Türkiyede başka örneği yok: Hitit dönemine ait anıt mezar ziyaretçilerini bekliyor
Anıt mezar yaklaşık 4 bin 500-5 bin yıllık bir geçmişe sahip.

Halk arasında İkizini Kaya Mezarlığı olarak bilinen anıt mezar, pandemi nedeniyle uzun süredir ziyarete kapalı kaldı. Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, belde sınırları içerisinde yer alan tarihi kaya mezarının pandemi döneminde yolu ve çevre düzenlemesini yaptıklarını söyledi.

Hititler dönemine ait olan kayaya oyulmuş anıt mezarın yaklaşık 4 bin 500-5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Arı, “Belediye olarak anıt mezara gelen yolları ve çevre düzenlemesini yaptık. Burayı yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Ziyaretçi sayısının her geçen yıl artması ise bizleri memnun ediyor. Pandemiden sonra buraya ilginin artacağını düşünmekteyiz” dedi.

İHA

"Kaya mezarının mabet olarak bir arada kullanıldığı tek yer Türkiye’de"

Bölgenin tarihini araştıran emekli öğretmen Şerafettin Güç ise, "Kayaya oyulmuş bu mezar hem de mabettir. Kayanın üzerindeki figürlere dikkat ettiğimiz zaman bir aslan figürü mevcuttur. Aslan bir boğanın üzerine oturmuş, dili dışarıda ve ayakları ile bir yılana, bir ejderhaya basmış şekildedir. Ejderhanın ağzı açıktır sanki salyası akıyorcasına. Aslanın sol ayağının önünde de şu anda kırılmış vaziyette ama bir baykuş figürü vardır.

İlluyanka masalındaki mitolojide geçen yansımasını burada görüyoruz. Kaya mezarının mabet olarak bir arada kullanıldığı tek yer Türkiye’de buradır.

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Kahramanmaraş ile Afşin ilçesi Karagöz höyüğü mevkiinde buradaki figürün aynısı bulunmaktadır. Halk arasında adına İkizini denmesinin nedeni ise iki mezar şeklinde olmasıdır. Halbuki bunların bir tanesi anıt şeklindedir.

Soldaki bir mezar, diğer kabartmaların altındaki yer de bir mabettir. Burası o dönemde bir ibadethane olarak kullanılmıştır. Onun için iki tane kapaklı yer olduğu için sanki ikiz gibi, iki tane diyerek İkizini ifadesini kullanıyor” diye konuştu.

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Kaleyi aldıktan sonra restorasyon yaptıracaklarını anlatan Üçüncüoğlu, “Dedikodular çıkıyor ‘kaleyi ‘alacağız, satacağız’ diye. Bizim böyle bir gayemiz yok. Birileri çıkıyor biz Üçüncüoğulları’ndanız diye konuşuyor. Torul’a bir kere gelmemişlerdir. Konuşanı da susturmak mümkün değil. Ben Üçüncüoğlu Derneği’ni 2000 yılında kurdum, başkan olarak hala devam ediyorum. Benim hayatım tarihi araştırmalarla, soyumu araştırmakla geçti, merak edenler gelip bana sorabilir. Kale davası sonuçlanınca benim derneğimde yaklaşık 150 kişi vardı. Şu anda 5 bine yakın bir rakam var. Hollanda’dan, Almanya’dan, Fransa’dan hatta Amerika’dan bile beni arayan akrabalarım var. Onlarla da görüşüyoruz. Kimisi bu duruma maddi olarak bakıyor. Biz kesinlikle bu konuya manevi amaçlarla bakıyoruz. Mahkemeden karar çıktığı anda, vakıf senedimizde eğitim, öğretim, çocuk ve kadın hakları ele alınacak diye konuştu.
700 yıllık kalenin varisi olan Trabzonlu aile açtıkları davayı kazandı: Şimdi de Gümüşhane'deki Manastır Kalesi'ini istiyorlar
Trabzon'da, 13'üncü yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen Güzelhisar Kalesi'nin tapusunun kendilerine verilmesi için açtıkları davayı kazanan Üçüncüzade Ömer Paşa'nın torunları, bu kez de Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Manastır Kalesi'nin kendilerine ait olduğunu iddia etti. Üçüncüoğlu ailesi kaleyi vakıflarına kazandırmak için hukuki girişimlerde bulunmak üzere çalışmalara başladı. Araştırmacı-Yazar Güngör Üçüncüoğlu, ''Kaleyi aldıktan sonra restore ettireceğiz. Dedikodular çıkıyor, 'alacağız, satacağız' diye. Bizim böyle bir gayemiz yok" dedi.


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