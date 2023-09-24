Türkiye’nin en iyi hocaları eğitim veriyor

Türkiye’nin nitelikli sağlık gücünün yetişmesi için kilit rol üstlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi, şu ana kadar ülkemizin sağlık sistemine 15 bin 775 sağlık profesyoneli kazandırdı. Üniversitenin asıl misyonunun hem Türkiye’ye hem de dünyaya sağlık profesyoneli yetiştirmek olduğu belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Üniversitemiz ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan afiliasyon protokolü gereği 65’ten fazla eğitim ve araştırma hastanemizde 12 binden fazla asistan hekimin uzmanlık eğitimlerini veriyoruz. Hastanelerde görev yapan hocalarımız ülkemizin en iyi hocaları ve dolayısıyla asistanlarımız Türkiye’nin en iyi hocalarından eğitim alıyorlar” diye konuştu.

ASKERİ ÖĞRENCİLER DE BURADA

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) eğitim faaliyetlerini devralan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, öğrencilerine askeri sağlık eğitimi veriyor. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın sağlık profesyoneli ihtiyacını karşılamak için eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Aydın, “Bugüne kadar MSB nam ve hesabına 366, İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına ise 82 mezun vererek ordumuza teslim ettik” dedi. Üniversite askeri ve sivil öğrencilerin bir arada eğitim gördüğünü ifade eden Aydın, askeri öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının yüzde 4,12’sini oluşturduğunu anlattı.

YURT DIŞINDA 1988 ÖĞRENCİ VAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 11 tıp fakültesi, 2 eczacılık, 2 diş hekimliği fakültesinin yanı sıra hemşirelik, sağlık bilimleri ve sağlık hizmetleri gibi bölümlerde öğrenci yetiştirdiğini ifade eden Aydın, “Adana, Erzurum, Bursa, Kayseri, İzmir, Trabzon tıp fakültelerindeki eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra gönül coğrafyalarında tıp eğitimi yürütüyoruz. Bu kapsamda Buhara’da da Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Taşkent’te Hemşirelik Fakültesi, Somali’de Sağlık Bilimleri Fakültesi, Suriye’de Çobanbey Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu açtık. Türkçe olarak eğitim verdiğimiz bu okullarda şu an bin 988 öğrenciye eğitim veriyoruz” diye konuştu.

FİLİPİNLER’DE FAKÜLTE KURULACAK

Bugüne kadar Sudan sağlık sistemine 65, Somali sağlık sistemine 165, Özbekistan sağlık sistemine 130, Suriye sağlık sistemine 7 mezun kazandırdıklarının altını çizen Aydın, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte Filipinlerin güneyinde bulunan ve Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Bangsamoro Özerk Bölgesi’ne Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulması yönünde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Aydın, Özbekistan Taşkent’te lisans düzeyinde hemşirelik okulu açacaklarını da ifade etti.

3 BOYUTLU TİTANTUM ÇENE YAPIYORUZ

Yüksek teknolojili teknolojik tıbbi cihazlarla donatılan hastanelerde vatandaşlara sağlık hizmeti vermenin yanı sıra yetişmiş insan kaynağı ile milletin buluşmasını sağlamanın mutluluğunu yaşayan Aydın, “Üniversitemizde her alanda pek çok ilki barındırıyoruz. Bunlardan biri KBRN yani kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer saldırılara karşı enstitümüz var. Medikal Üretim Tasarım Merkezi’nde savaş ve çatışma gibi ateşli yaralanma sonucu kafa, çene gibi sert doku kayıplarının iyileşmesi için kişiye özel titanyum uygulama yapıyoruz.

Ayrıca uzay hekimliği merkezimizde uçuş sağlığı açısından sivil havacılık ve askeri havacılığa hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlıkta da çağ atlayalım

Sultan Abdülhamit Han’ın mirası Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane, Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün girişimleriyle yeniden hayata buldu. Şimdi bayrağı devralan Prof. Aydın’ın bu alandaki en büyük hedefi ise, Türkiye’nin sağlık alanında savunma sanayisindeki kazanımları birer birer elde etmesi.







