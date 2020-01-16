Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı'yla Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa seferleri beyaz perdeye taşınıyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Yapımcılığını "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman"a da imza atan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" izleyici ile buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, Balkan coğrafyasında Sırp Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor.

Aksiyon ağırlıklı tarihi dönem filminin başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor ve Cemal Hünal yer alıyor.

İstasyon filmi.

"İstasyon"

Kadir Genç ve Volkan Adıyaman'ın yönettiği "İstasyon", kızını öldürenlerden intikam almaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Güneş Cyrina Özek, Burak Ergün, Volkan Uygun, Çetin Özdemir, Alper Yıldırım, Banu Yılmaz Ocak ve Can Özoğul'un rol aldığı film, gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Peri: Ağzı Olmayan Kız"

"Baskın" ve "Ev Kadını" filmleriyle tanınan Can Evrenol'un yönettiği "Peri", Santral'de yaşanan büyük patlama sonucu insanların belli uzuvlarında eksiklerle doğduğu bir dünyada, hayatta kalma mücadelesi veren ağzı olmayan kız Peri'nin hikayesini konu ediniyor.

Fantastik macera türündeki film için Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek, Kaan Alpdayı, Sermet Yeşil ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler kamera karşısına geçti.

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Peri: Ağzı Olmayan Kız filmi.

"Karakomik Filmler 2"

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "iki film birden" konseptli Karakomik Filmler projesinin, "Deli" ve "Emanet" adlı iki orta metraj yapımdan oluşan ikinci halkası izleyici ile buluşacak.

Karakomik Filmler 2 filmi.

"Dolittle"

Robert Downey Jr.'ın başrolünde yer aldığı "Dolittle", karısının ölümünden sonra konuşabildiği hayvan dostlarıyla inzivaya çekilen veteriner Dr. John Dolittle'ın, genç Kraliçe Victoria'nın amansız bir rahatsızlığa yakalanmasının ardından giriştiği macerayı anlatıyor.

BAFTA ve Altın Küre sahibi Amerikalı oyuncu Robert Downey Jr.'e yan rollerde Michael Sheen, Antonio Banderas, Ralph Ineson ve Jessie Buckley eşlik ediyor.

Stephen Gaghan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, fantastik macera tutkunlarını sinema solanlarına çekmeyi hedefliyor.

"Saklı Gerçekler"

Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clementine Grenier ve Ludivine Sagnier'in rol aldığı "Saklı Gerçekler"i Hirokazu Kore-eda yönetti.

Dram türündeki Fransız yapımı film; genç bir kız ile oyuncu annesi arasındaki birliktelikten yola çıkarak anne-kız ilişkilerini odağına alıyor.

Kuzular Firarda: Uzay Parkı filmi.

"Kuzular Firarda: Uzay Parkı"

Richard Phelan ve Will Becher'in yönettiği animasyon film Kuzular Firarda'nın devam hikayesi "Kuzular Firarda: Uzay Parkı", Shaun ve çiftlikteki arkadaşlarının bu kez uzaydan misafirleri Lu-La ile yaşadıkları maceraları odağına alıyor.

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"Bedenimi Kaybettim"

Jeremy Clapin'in yönettiği "Bedenimi Kaybettim", Paris'te bir laboratuvardan kaçıp ait olduğu bedeni arayan bir kesik el ile kütüphaneci Gabrielle ve kurye Naoufel'in aşk hikayesini kesiştiren özgün anlatısıyla animasyon sevenlerin beğenisine sunulacak.

Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanlar filmi.

"Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanlar"

Rasmus A. Sivertsen'in yönettiği haftanın bir diğer animasyonu "Kirpi ve Saksağan: Sevimli Uzay Kahramanlar", Ay'a ulaşmak için gerçekleşen uluslararası yarışa mucit Reodor önderliğinde hazırlanan Luca ve arkadaşlarının hikayesini konu ediniyor.