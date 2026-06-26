Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Umumi tuvaleti satın alıp bambaşka bir şeye dönüştürdüler: Şimdi değeri milyonlara dayandı

Umumi tuvaleti satın alıp bambaşka bir şeye dönüştürdüler: Şimdi değeri milyonlara dayandı

12:1826/06/2026, Cuma
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Yapının değerinin kısa sürede yüz binlerce sterline yükselmesi dikkat çekti.
Yapının değerinin kısa sürede yüz binlerce sterline yükselmesi dikkat çekti.

Galler’de bir çift, uzun yıllar kullanılmadan kalan ve sahil şeridinde atıl durumda bulunan eski bir umumi tuvaleti yaklaşık 33 bin sterline satın aldı. Çift, yaklaşık 10 yıl süren kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından yapıyı modern bir sahil evine dönüştürdü. Dönüşüm sonrası mülkün değerinin yaklaşık 295 bin sterline ulaştığı belirtilirken, yapı sıradan bir tesis olmaktan çıkıp deniz manzaralı konut haline geldi.

İngiltere
'de imsenin geçerken dahi fark etmediği o harabe, şimdi lüks bir eve dönüştü.

Galler bölgesinde deniz manzaralı bir eve sahip olmanın hayalini kuran Elaine ve Alan Taylor çifti, "olmaz" demedi.


Çift, Galler'in Barmouth kentinde yıllardır kullanılmayan eski bir umumi tuvaleti 2015 yılında kör açık artırmayla yaklaşık 33 bin sterline satın aldı.

İlk bakışta yaşanabilecek bir yer olmaktan çok uzak görünen yapı, uzun yıllar boyunca kaderine terk edilmişti. Ancak çift, yapının bulunduğu konumun sunduğu eşsiz deniz manzarasını fırsata çevirmek istedi.

Proje 10 yıl sürdü


Satın alındıktan sonra başlayan dönüşüm çalışmaları kısa sürede tamamlanmadı. İnşaat izinleri, restorasyon süreci ve detaylı tadilatlar nedeniyle proje yaklaşık 10 yıl sürdü.


Eski tuvaletin neredeyse tamamı yeniden inşa edilirken yapı modern bir sahil evine dönüştürüldü.


İç mekanda açık plan yaşam alanı, mutfak, yatak odası ve banyo oluşturulurken, büyük pencereler sayesinde deniz manzarası evin en dikkat çekici özelliklerinden biri haline geldi.

Değeri 9 kat arttı


Yıllar süren emeğin ardından ortaya çıkan ev yalnızca görünümüyle değil, piyasa değeriyle de dikkat çekiyor. Yaklaşık 33 bin sterline satın alınan yapının bugün yaklaşık 295 bin sterlin değerinde olduğu ifade ediliyor.



#İngiltere
#Galler
#sterlin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Proje okulları atama sonuçları neden açıklanmadı? MEB Proje Okulları öğretmen atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?