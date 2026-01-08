Umut Akyürek’ten acı itiraf: Kızım uyuşturucunun pençesinde

Sanatçı Umut Akyürek, uyuşturucuyla mücadele eden kızı Melek’in durumu üzerinden ailelere sert uyarılarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde kızının uyuşturucu bağımlısı olduğunu paylaşan ve yardım çağrısında bulunan ünlü sanatçı Umut Akyürek eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte bir davete katıldı.
Akyürek, uyuşturucuyla mücadele eden kızı Melek'in 59 günlük tedavisinin ardından durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
ANNE BABALARI UYARDI
Kızı Melek hakkında konuşan sanatçı, "Tedavi süreci tamamlandı, şükür her şey iyi gidiyor" dedi ve "Mesele sadece benim kızım değil, tüm gençler tehlike altında!" diyerek anne babaları uyardı.
"ÇOCUĞUMU HASTANEYE YATIRMAK HAYATIMIN EN ZOR ANIYDI"
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen "Hayatında zorunda kaldığın en yıkıcı an neydi?" sorusuna ise Akyürek'ten sarsıcı bir yanıt geldi. Ünlü şarkıcı, kızını ilk kez hastaneye yatırdığı anı hayatının en zor dönüm noktası olarak anlattı.
'ÖLEYİM DEDİM AMA ÖLEMİYORSUN'
"Çocuğumu hastaneye yatırmak… O ilk yatırış çok korkunçtu. Orada adeta duvara tosladım. İçimde büyük bir boşluk oluştu. Aman ya Rabbim, o duyguyu anlatamam. O günden beri antidepresan kullanıyorum ve hâlâ bırakamadım. Her şey çok anlamsız geldi; hayat, maniat… 'Öleyim' dedim ama ölemiyorsun da, çünkü çocuğun var. Çok dibi gördüm."