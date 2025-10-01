Yeni Şafak
Ünlü şef Süleyman Ateştepe bu kez doğada Kayseri yağlaması yaptı

Ünlü şef Süleyman Ateştepe bu kez doğada Kayseri yağlaması yaptı

16:271/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Ateştepe yağlama için "Yapımı zor, lezzeti eşsiz" değerlendirmesinde bulundu.
Ateştepe yağlama için "Yapımı zor, lezzeti eşsiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kayseri mutfağının simge yemeklerinden yağlama, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Doğada yaptığı yemekleri paylaşarak tanınan sosyal medya fenomeni Süleyman Ateştepe, son menüsünde Kayseri’nin geleneksel lezzetini ön plana çıkardı.

Uludağ’ın eşsiz doğa manzarasında yağlama hamuru açıp, kıymasını odun ateşinde pişiren Ateştepe, takipçilerine görsel bir şölen sundu. Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım için Ateştepe, "Yapımı zor, lezzeti eşsiz" değerlendirmesinde bulundu.



Fenomen isim daha önce de Kayseri mantısı yaparak takipçileriyle paylaşmış, yoğun ilgi görmüştü.





