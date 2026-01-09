Ünlüler tek ses oldu: 'Sosyal medya ateşten gömlek'

Geçtiğimiz aylarda Avustralya’da uygulanmış olan 16 yaşın sosyal medyaya erişim sınırı kararı, sosyal medyada ses getirmişti. Birçok ülke bunu desteklerken bu yasaya karşı çıkanlar da olmuştu.





Türkiye’de de çok konuşulan bu kararın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,15 yaş altı için benzer bir yasal düzenlemenin bu ay sonunda TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre amaç, çocukları çevrimiçi tehditlerden karşı daha güçlü koruma olduğuydu.





ÜNLÜ İSİMLERDEN BU KARARA DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Birçok ünlü, çocukların sosyal medya bağımlılığı, siber zorbalık ve çevrimiçi ortamda olumsuz içeriklerle karşılaşma gibi risklere dikkat çekerek düzenlemenin getirilmesini savundu. İşte bu kararı destekleyen ünlülerden konuyla ilgili açıklamalar...

ALİŞAN

"Henüz duygularını tanımayı, kendini korumayı öğrenmemiş bir çocuğu sosyal medyanın acımasız dünyasına bırakmak, özgürlük değil onları tehlikenin içine atmaktır. Bu karar, çocukların ruhunu korumak için atılacak kıymetli bir adımdır. Bir baba olarak bu tasarıyı yürekten destekliyorum."

BURCU KARA

"Bence bu düzenlemeye ihtiyaç var. Çünkü anne-babalar olarak biz çocuklarımızı takip etmeye çalışıyoruz ama bazen arkamızı döndüğümüzde başka bir video, tanıtım, reklam önerisi çıkabiliyor. Kendi çocuklarımla bunu yaşıyorum. Bu yüzden bu konu hayata geçirilebilirse çok mutlu olurum."

NEFİSE KARATAY

"Bu girişimi destekliyorum. Çünkü sosyal medyada maalesef bir yaş sınırı uygulaması olmadığı için çocuklar derslerine kanalize olacaklarına birçok gereksiz bilgi öğreniyor. Bu yüzden bir sınırlama olması gerektiğine inanıyorum."

DENİZ UĞUR