Uzmanından kış aylarında kalp sağlığı için 10 kritik uyarı ve riskler

Kış aylarında etkisini artıran soğuk hava dalgaları, kalp sağlığı açısından önemli riskler barındırıyor. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte damarların daralması, kan basıncının yükselmesi ve kalbin daha fazla efor sarf etmesi, özellikle kalp hastalığı bulunan bireylerde hayati sonuçlara yol açabiliyor. Türkiye’de kış aylarında artan kalp krizi vakaları da bu riskin ciddiyetini ortaya koyuyor.





Soğuk hava kalbin yükünü artırıyor

Soğuk ortam, vücudun ısıyı koruma refleksiyle damarları büzmesine neden oluyor. Bu durum tansiyonu yükseltirken, kalbin kanı pompalamak için daha fazla çalışmasına yol açıyor. Uzmanlar, özellikle ileri yaş grupları ve kronik hastalığı olanların ani ısı değişimlerinden kaçınması gerektiğine dikkat çekiyor. Çok sıcak bir ortamdan doğrudan soğuk havaya çıkmak, kalp üzerinde ani stres oluşturabiliyor.





Enfeksiyonlar ve ilaç düzeni hayati önemde

Kış aylarında grip ve solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülüyor. Bu enfeksiyonlar, kalp hastalarında daha ağır seyredebildiği için belirtiler hafife alınmamalı. Aynı zamanda tansiyon, kolesterol ve kalp ilaçlarının kış boyunca düzenli kullanılması büyük önem taşıyor. İlaçların aksatılması, soğuk havanın etkisiyle birleştiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.





Soğukta ağır efordan kaçınılmalı

Kar küreme, ağır bahçe işleri veya ani zorlayıcı fiziksel aktiviteler, soğuk havada kalbin oksijen ihtiyacını hızla artırabiliyor. Uzmanlar, kış aylarında egzersizin tamamen bırakılmaması gerektiğini ancak kontrollü ve uygun koşullarda yapılmasının şart olduğunu vurguluyor. Düzenli ama hafif egzersiz, kalp ritmini desteklerken tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor.





Beslenme, D vitamini ve yaşam alanı dengesi