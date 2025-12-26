Uzmanından kış aylarında kalp sağlığı için 10 kritik uyarı ve riskler

Soğuk havalar, özellikle kış aylarında kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Ani ısı değişimleri, artan tansiyon ve damar büzüşmesi kalp hastalıkları riskini yükseltiyor. Kardiyoloji Uzmanı Ercan Türk, kış döneminde kalp sağlığını korumak için dikkat edilmesi gereken temel noktaları ve günlük hayatta uygulanabilecek 10 kritik öneriyi paylaştı.
Kış aylarında etkisini artıran soğuk hava dalgaları, kalp sağlığı açısından önemli riskler barındırıyor. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte damarların daralması, kan basıncının yükselmesi ve kalbin daha fazla efor sarf etmesi, özellikle kalp hastalığı bulunan bireylerde hayati sonuçlara yol açabiliyor. Türkiye’de kış aylarında artan kalp krizi vakaları da bu riskin ciddiyetini ortaya koyuyor.
Soğuk hava kalbin yükünü artırıyor
Soğuk ortam, vücudun ısıyı koruma refleksiyle damarları büzmesine neden oluyor. Bu durum tansiyonu yükseltirken, kalbin kanı pompalamak için daha fazla çalışmasına yol açıyor. Uzmanlar, özellikle ileri yaş grupları ve kronik hastalığı olanların ani ısı değişimlerinden kaçınması gerektiğine dikkat çekiyor. Çok sıcak bir ortamdan doğrudan soğuk havaya çıkmak, kalp üzerinde ani stres oluşturabiliyor.
Enfeksiyonlar ve ilaç düzeni hayati önemde
Kış aylarında grip ve solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülüyor. Bu enfeksiyonlar, kalp hastalarında daha ağır seyredebildiği için belirtiler hafife alınmamalı. Aynı zamanda tansiyon, kolesterol ve kalp ilaçlarının kış boyunca düzenli kullanılması büyük önem taşıyor. İlaçların aksatılması, soğuk havanın etkisiyle birleştiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
Soğukta ağır efordan kaçınılmalı
Kar küreme, ağır bahçe işleri veya ani zorlayıcı fiziksel aktiviteler, soğuk havada kalbin oksijen ihtiyacını hızla artırabiliyor. Uzmanlar, kış aylarında egzersizin tamamen bırakılmaması gerektiğini ancak kontrollü ve uygun koşullarda yapılmasının şart olduğunu vurguluyor. Düzenli ama hafif egzersiz, kalp ritmini desteklerken tansiyonun dengelenmesine katkı sağlıyor.
Beslenme, D vitamini ve yaşam alanı dengesi
Kış aylarında artan yağlı ve tuzlu gıda tüketimi, kalp sağlığı açısından risk oluşturuyor. Liften zengin beslenme ve yeterli su tüketimi bu dönemde daha da önem kazanıyor. Güneş ışığının azalmasıyla yaygınlaşan D vitamini eksikliği de kalp hastalığı riskini artırabiliyor. Ayrıca uzmanlar, ideal ortam sıcaklığının 18–24 derece arasında tutulmasının kalp sağlığı için koruyucu olduğuna dikkat çekiyor.