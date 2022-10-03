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Uzmanlar açıkladı: Sağlınız için yürüyün

Yürüyüş yapmanın basit ve ücretsiz olarak daha aktif olmanın bir yolu olduğunu belirten uzmanlar tempolu yürüyüşün, dayanıklılık kazanmaya, kilo kontrolü sağlamaya ve kalbi daha sağlıklı hale getirmeye yardımcı olduğuna dikkat çekiyor.

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Uzmanlar açıkladı: Sağlınız için yürüyün
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Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu (TAFISA) tarafından 1991 yılında başlatılan Dünya Yürüyüş Günü'nde, fiziksel olarak aktif olmanın ve fiziksel hareketsizliğin küresel krizine karşı basit ve eğlenceli bir kutlama yöntemi olması hedefleniyor. Ülkemizde 3-4 Ekim günleri yürüyüş günü olarak kutlanıyor.

Prof. Dr. Deniz Demirci, yürüyüş yapmanın önemini ve yürüyüş yaparken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti.

Tempolu yürüyüş pekçok fayda sağlıyor

Yürümenin basit, ücretsiz olarak daha aktif olmanın, kilo vermenin ve daha sağlıklı olmanın en kolay yollarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Deniz Demirci, “İster doğada yalnız bir açık hava yolunu, ister şehir kaldırımlarında yoğun bir rotayı, ister bir koşu bandı egzersizini veya ofis binanızın etrafında birkaç turu seçin, yürüyüş, aktif kalmak için nispeten erişilebilir bir yoldur. Bir egzersiz şekli olarak tempolu yürüyüş, dayanıklılık kazanmanıza, kilo kontrolü sağlamanıza ve kalbinizi daha sağlıklı hale getirmenize yardımcı olabilir. Orta yoğunluklu fiziksel aktivite uykuyu, hafızayı ve düşünme ve öğrenme yeteneğini geliştirir, ayrıca anksiyete belirtilerini de azaltır.” dedi.

Kan akışını iyileştirir, kan basıncını düşürebilir

Yürüyüşün kalp atış hızını artıran bir tür kardiyovasküler fiziksel aktivite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deniz Demirci, “Bu da kan akışını iyileştirir ve kan basıncını düşürebilir. Endorfin gibi bazı hormonları serbest bırakarak ve vücuda oksijen sağlayarak enerji seviyelerini artırmaya yardımcı olur. Tempolu yürüyüş, orta yoğunlukta, düşük etkili bir egzersiz olarak kabul edilir ve daha yüksek etkili egzersizlerde yaralanmaya yatkın olan kalça, diz, ayak bilekleri eklemlerine aşırı yük bindirmez.” dedi.

2018’de yayınlanan, Fiziksel Aktivite Rehberi’ne göre kronik rahatsızlıkları olan yetişkinlerin mümkünse haftada en az 150-300 dakika orta yoğunlukta aerobik fiziksel aktivite yapmasının önerildiğini kaydeden Prof. Dr. Deniz Demirci, “Yürüyüş, bu aerobik bileşeni karşılayan bir egzersizdir ve yüksek tansiyon ve vücut kitle indeksini iyileştirmenin yanı sıra diyabet, inme ve kardiyovasküler hastalık ve erken ölüm riskini azaltma ile ilişkilidir. Yürüyüş hızı, süresi ve sıklığı kişinin başlangıç kondisyon seviyesine bağlı olarak ayarlanabilir, böylece neredeyse herkes egzersiz olarak yürüyüş yapabilir.” dedi.

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