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​Van kedisi sahiplenmek için Çin'den Kayseri'ye geldi

Van kedisi sahiplenmek için Çin'den Kayseri'ye geldi

Çinli Sun Pıng, Van kedisi için yaklaşık 7 bin kilometre uzaklıktan geldiği Kayseri'de istediği kediyi sahiplenmenin mutluluğunu yaşadı.

Haber Merkezi AA
Çinli Sun Pıng, internette kedilerle alakalı araştırma yaparken tanıştığı Van kedisi için 7 bin kilometre yol geldi.
Çinli Sun Pıng, internette kedilerle alakalı araştırma yaparken tanıştığı Van kedisi için 7 bin kilometre yol geldi.

Pekin Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan ve sosyal medya üzerinden medya programı yapan Sun, internette kedilerle ilgili araştırma yaparken Van kedisini beğenip sahiplenmek istedi.

Sun, yaptığı araştırma sonucu Kayseri'de 'Nuh Baba' lakaplı Mehmet Yakuter'de de Van kedisi bulunduğunu öğrenince kendisiyle iletişime geçip Pekin'den yola çıktı. Binlerce kilometre katedip Kayseri'ye ulaşan Sun, zorlu yolculuğun ardından çok isteği Van kedisine sahip olmanın mutluluğunu yaşadı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından kediyi sahiplenen Sun, Van kedisine sahip olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi.

'İnsan ile doğanın ilişkisinin sembolü'

Doğal bir karakteri olan Van kedisinin çok zeki ve cana yakın olduğunu vurgulayan Sun, "Bence Van kedisi doğa ve insanlık tarihi ile kültüründe birçok şeyi barındıran bir hayvan. Bu yüzden ben onun yapısı itibarıyla insan ile doğanın ilişkisinin sembolü olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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