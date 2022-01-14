Vedat Milor kendisini engelleyen Leman Sam'ı tiye aldı: Suriye lokantasına yüksek not vermiştim ondan dolayı olabilir mi?

Şarkıcı Leman Sam, sosyal medya hesabından, "Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler, sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi" paylaşımda bulundu.

Ağır ithamlar ve ırkçılık barındıran paylaşım sonrası tepkilerin hedefi haline gelen Sam, paylaşımını sildi.

Ertesi gün çark eden Sam, "Bir dini ve ırkı hedef almam. Genelleme yapmam yanlış olabilir" ifadelerini kullandı.

HAYAT Leman Sam'dan tepki çeken ırkçı paylaşım: Soysuz Arapların ne mal olduğunu herkes anladı

MİLOR, SAM'I TWITTER'DA TİYE ALDI

Gelişme üzerine sosyal medyada dikkat çeken bir polemik daha yaşandı. Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, son günlerdeki ırkçı paylaşımlarıyla gündeme gelen Leman Sam'ın kendisini engellemesini tiye aldı.

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"SURİYE LOKANTASINA YÜKSEK NOT VERMİŞTİM ONDAN OLABİLİR Mİ?

Sam'ın ırkçı açıklamalarına gönderme yapan Milor, yaşanan gelişmenin ilginç olduğunu vurgulayarak, "İlk açıldığı dönemde Saruja isimli Suriye lokantasına yüksek not vermiştim. Ondan dolayı olabilir mi?" diye sordu.

"ENGELİMİ KALDIRMAZSA BEYRUT TAVSİYELERİMİ DE PAYLAŞIRIM"

Milor paylaşımının devamında, "Leman Hanım’a lütfen iletin. Eğer yarın 18:00’a kadar engelimi kaldırmazsa siteme Beyrut tavsiyelerimi de ekleteceğim." ifadelerini kullandı.