Yabancılar patates hat tuzağına düşürülüyor

Kişilerin bilgisi dışında adlarına açılan bu sahte hatlar nedeniyle kimi zaman evlere haciz gidiyor, kimi zaman ise terör suçlaması ile karşı karşıya kalınabiliyor. Patates hatların son mağduru 54 yaşlarındaki Suriyeli H.A. oldu. Geçen yıl, geçici koruma kimlik belgesinin bulunduğu çantasını kaybettiğini bildirmek için gittiği emniyette kendi adına onlarca patates hat açıldığını öğrenen kadın, bu hatların kendisine ait olmadığını beyan ederek hatları kapattırdı. Ancak geçtiğimiz günlerde hatlar üzerinden dolandırılanların şikayetleri nedeniyle geçici koruma kimliğine kod konuldu ve bu koddan dolayı geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alındı.