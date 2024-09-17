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Hayat

Yabancılar patates hat tuzağına düşürülüyor

Son yıllarda Türkiye'de özellikle dolandırıcılık çetelerinin kullandığı patates hatlar, pek çok kişinin başını ağrıtmaya başladı.

Neslihan Önder
04:00 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 02:43 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kişilerin bilgisi dışında adlarına açılan bu sahte hatlar nedeniyle kimi zaman evlere haciz gidiyor, kimi zaman ise terör suçlaması ile karşı karşıya kalınabiliyor. Patates hatların son mağduru 54 yaşlarındaki Suriyeli H.A. oldu. Geçen yıl, geçici koruma kimlik belgesinin bulunduğu çantasını kaybettiğini bildirmek için gittiği emniyette kendi adına onlarca patates hat açıldığını öğrenen kadın, bu hatların kendisine ait olmadığını beyan ederek hatları kapattırdı. Ancak geçtiğimiz günlerde hatlar üzerinden dolandırılanların şikayetleri nedeniyle geçici koruma kimliğine kod konuldu ve bu koddan dolayı geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alındı.

TÜRKİYE'NİN İMAJINA ZARAR VERİYOR

H.A.'nın bu durumla karşı karşıya kalan ilk Suriyeli olmadığını söyleyen Uluslararası STK Federasyonu Genel Başkanı Muhammed Akta, patates hatların özellikle yabancılar üzerinden çoğaldığını, bu nedenle pek çok yabancının suçlu durumuna düşerek, haklarında sınır dışı kararları alındığını anlattı. Akta, "Bu hafta bize ulaşan bir olayda, Suriyeli üniversite öğrencisi adına 50 tane hat açıldığı tespit edildi. Şimdi bu tarz haberler uluslararası arenada da işlendiğinden dolayı uluslararası toplumda Türkiye’nin yabancılar ve misafirler için güvenli bir yer olmadığı imajına yol açabiliyor" dedi.



#Dolandırıcılık
#Suç
#Toplum
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