'Dilan Polat bonus'lu dolandırıcılık uyarısı: Oltalama saldırılarına dikkat

Dolandırıcılar, hedeflerindeki kişilere 'Dilan Polat bonusu kazandınız' başlıklı mesaj atarak 'oltalama' adı verilen yöntemle ağlarına düşürmeye çalışıyor.
'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda 10 ayın ardından tahliye oldu.
Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davada; geçtiğimiz cuma günü ara kararın açıklanmasıyla tutuklu bulunan tüm sanıklar tahliye edildi. Hem ulusal medyada hem de sosyal medyada en çok konuşulan konu haline gelen tahliyelerin ardından dolandırıcılar, hedeflerindeki kişilere "Dilan Polat Bonusu" başlıklı mesajlar atmaya başladı. Bahis siteleri adına gelen bu mesajlarda "200 tl bonus 50 TL yatırım yap, hiçbir şey olmamış gibi 500 TL çekim talebinde bulun" yazıyor.
'Dolandırıcıların iştahı kabardı'
'Bizi bekleyen tehlikeler var'
Demircan, "Tüm kişisel verilerimizi kötü niyetli kişilerin eline verebiliriz. Bu kişisel verilerimiz, linke tıklandığında bilgileri doldurularak fırsattan yararlanabilirsiniz şeklinde ekran olarak karşımıza çıkıyor. Linke adımız, soyadımız, T.C kimlik numaramız gibi güncel adresimiz, çoğu zaman çoluğumuzun çocuğumuzun ismine varana kadar birçok bilgiyi talep ediyorlar. Talep edilen bilgiler aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilgilerinin bulunduğu veri tabanına aktarılıyor. Kişisel verilerimizi kaybediyor olabiliriz. Bu fırsattan yararlanmak için bir hesap numarası tanımlanmak gerekiyor ya da çok cüzi bir miktar da olsa para yüklemeniz gerekiyor şeklinde mesajlarda çıkabiliyor. Bankacılık uygulamalarının ekranlarına benzeyen ekranlar karşımıza çıkıyor. Vatandaş dolandırıcıların gönderdiği linki fırsat olup tıklarsa ve banka ya da kredi kartı bilgilerini girerse tüm parayı alıp boşaltabilirler. Bunun yanında hızlı krediye doğrudan başvurarak doğrudan bir de kredi borçlusu haline vatandaş getiriliyor olabilir" şeklinde konuştu.