'Dilan Polat bonus'lu dolandırıcılık uyarısı: Oltalama saldırılarına dikkat

"Dilan-Engin Polat çiftinin tahliye olması, bunun tüm basında ve sosyal medyada sürekli yer alması dolandırıcıların iştahını kabarttı. Polat çiftinin adını kullanarak 'oltalama saldırı' yapmaya başladılar. Oltalama saldırısının özünde oltanın ucuna takılan çok kıymetli bir yem olması var ve tüm vatandaşlara, telefon araması, sponsorlu reklam, mesajlaşma uygulamaları üzerinden gelen linkler ve SMS gibi her türlü platformdan gönderilen, linkler ve SMS olabilir. Polat çiftinin tahliye olmasının şerefine çok kıymetli bir fırsat sunuyormuş gibi içerisinde linkler olan ve linklerin nereye çıktığı belli olmayan mesajlar gönderilmeye başlandı. Oltalama saldırılarının özünde size bu linki tıklatmak var ve Polat çiftinin gündem de olmasına vatandaşların dikkatini çekerek o linkle tıklamalarına neden olabiliyor