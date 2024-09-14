Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı: Tapu sahipleri 'Dublörlü satış' oyununa dikkat

İddiaya göre, İzmir'de oturan ve Başakşehir, Güvercintepe bölgesinde tapulu arsası bulunan iş insanı A.D., 10 Eylül Salı günü tapu dairesine başvurarak arsasını satmak istediğini söyledi. Alıcıyla birlikte tapu dairesine gelen sözde A.D. işlemlerin ardından satış için imza attı. Ancak tapu dairesi yetkilileri A.D.'nin imzasının eski imzasına benzemediğini fark edince polise haber verdi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.D. olduğunu söyleyerek satış için imza atan kişinin gerçek kimliğinin Muharrem Ç.(50) olduğunu belirledi.

Bu gelişme üzerine Muharrem Ç. ve yanında bulunan suç ortağı Ali G.(41) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, tapu sahibi A.D. adına sahte kimlikle bir banka hesabı açtıkları ve arsanın bedeli olan bin 500 TL'nin bu hesaba gönderilmesini sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin kimlik ve tapu bilgilerine ulaştıkları A.D. adına sahte kimlik çıkardıkları, arsası için ilan vererek onun haberi olmadan satışını yapmaya çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerden Muharrem Ç.'nin daha önceden 6, Ali G.'nin ise bir suç kaydı olduğu tespit edildi.