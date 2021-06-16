Yaren leyleğin anne yüreği: Yavrularını dolu yağışından korumak için kendini siper etti

Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Dokuz yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz’ın kayığına konan ‘Yaren’, geçen aylarda yeniden geldi.

HAYAT Dostluk ve vefayı Yaren'den öğrendik

Yaren Leylek'in 10’uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile Yaren'in hikayesi 2019 yılında Karacabey Belediyesi’nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel oldu. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

OYNAT 00:34 Yaren leyleğin yavrularını yağıştan koruduğu anlar kamerada Bursa'nın Karacabey ilçesinde Yaren Leylek, yağmur ve dolu yağışı sırasında yavrularını korumak için sarf ettiği çaba ile yürekleri fethetti. Görüntülerde yağmurun başlamasına saniyeler varken Yaren Leylek yavrularını korumak için hareketleniyor. Bu esnada ayaklarıyla tüm yavrulara dokunan Yaren Leylek daha sonra hızlanacak yağmurdan yavrularını korumak için kanatlarıyla onları kapatıyor.



O anları sosyal medyada paylaşan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Aniden bastıran yağmurun şiddetini tam zamanında fark ederek korumaya geçen cefalı Yaren Leylek. Sağanak bir anda doluya çevirince bu kez yavrularını korumak için kendini siper ediyor. Yavruların hepsi sapa sağlam. Ebeveynleri de öyle. Bu izlediğiniz doğada baş ettikleri türlü zorluklardan yalnızca biri ve görüyorsunuz ne kadar zorlanıyorlar. Ayrıca şu yuvadan yavru atma meselesi yüzünden leyleklere cani gözüyle bakan güruh burada mı?” ifadeleriyle paylaştı. BiP'te paylaş

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Yuva 5 kamera ile izleniyor

Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi hedefiyle, geçen yıl yuvanın yakınına kamera sistemi kurdu. 'Yaren' leyleğin bu yıl 5 yavrusunun dünyaya gelmesiyle canlı yayına ilgi arttı. Bunun üzerine belediye ekipleri, yuvayı izleyen kamera sayısını 5’e çıkardı.

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DHA





"Tam zamanında fark etti"

Yaren leylek ve 5 yavrusu, kameralarla 5 farklı açıdan izlenebilirken, yavrularını dolu yağışından koruduğu anlar da görüntüye yansıdı. Yaren leylek, dolu yağışı bitene kadar kanatlarıyla yavruların üzerini örttü.

DHA

Yaren Leylek ve Adem Amca hikayesini ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, o anların görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Tüydeş, “Aniden bastıran yağmurun şiddetini tam zamanında fark ederek korumaya geçen cefalı Yaren Leylek. Sağanak bir anda doluya çevirince bu kez yavrularını korumak için kendini siper ediyor. Yavruların hepsi sapasağlam. Ebeveynleri de öyle. Bu izlediğiniz doğada baş ettikleri türlü zorluklardan yalnızca biri” dedi.

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DHA

Canlı yayın Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri vatandaşlara tarafından da ücretsiz olarak www.yarenleylek.com ve www.storkyaren.com adreslerinden izlenebiliyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan bu yıl Yaren Leylek’in yavrularına verici takarak muhtemel göç rotalarını ortaya çıkarmayı hedeflediklerini belirtmişti.

FOTOĞRAF 14 Türkiye'yi Avrupa Leylek köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek köyünde yaşanan balıkçı ile leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçtiğimiz 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', bu yıl 10'ncu kez geldi. Yaren Leylek'in 10'ncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Geçen yıllara göre 3 gün geç gelen Yaren Leylek, sabah saatlerinde balıkçı Adem amcanın kayığına konarak, balık yedi. O anlar ise Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından fotoğraflandı. YUVASI İZLENEBİLİYOR<br>​<br>​ 'Yaren Leylek ve Adem Amca' hikayesi Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ortaya çıkarıldıktan sonra, doğaseverler tarafından da ilgiyle takip edilmeye başlandı. 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alındı ve Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı. Karacabey Belediyesi, Yaren Leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi amacıyla, www.yarenleylek.com sitesini devreye aldı. Böylelikle, Yaren Leylek kendisini merakla bekleyenler tarafından takip edilebiliyor. YAREN LEYLEK BENİM EVLADIM GİBİ<br> <br> Yaren Leylek hikayesiyle tanınan balıkçı Adem Yılmaz, “Gelip gelmeyeceğini merak ettim. Çünkü bu yıl üç gün geç geldi. Geleceği konusunda tereddüt etmiştim. Allah'a şükür dün köye bugün de kayığıma geldi. Çok mutluyum. Köyümüz de Yaren Leylek'i çok seviyor. Her sene olduğu gibi köye bu sene de Yaren Leylek geldi. Yaren'in gelmesinden evladımın gelmesi gibi mutluyum. Altı ay boyunca balık tutup, ona yedireceğim. Umarım her yıl gelir ve Adem amcasını sevindirir. Üç evladım vardı, dördüncüsü de Yaren oldu. Yaren'in bu sene özlemini çok çektik. Çok huzurlu ve sevinçliyim. Yaren'le hikayemiz kitap olursa çok güzel olur. Bundan şeref duyarım şeklinde konuştu. HERKESTE HEYECANLI BİR BEKLEYİŞ VARDI<br> <br> Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Yaren'in yaşı arttığı için bu yıl tedirgin bir bekleyişimiz vardı. Komşu köylere leylekler geldiği için gözümüz hep havadaydı. Bu süreçte Adem amca ile tedirgin bekledik. Leyleklerin ömürleri ortalama 10 yıl, biz Yaren'in 10 ile 14 yaş arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Yaşlı olmasından dolayı göç konusunda tedirgindik. Yaren dün yuvasına geldi ve kondu. Herkeste heyecanlı bir bekleyiş vardı. Biz Yaren'i kayığa konmasından anlıyoruz. Bu sabah Yaren ile Adem amca kavuştu, Yaren kayığa kondu. Bu hikayeyi yurtiçi ve yurtdışında tanıtmak için sosyal medyada da kampanya başlatıyoruz diye konuştu. 6 AYLIK BU YIL DA SONA ERDİ<br> <br> Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, Adem Amca ile Yaren'in buluşması bu yıl onuncu kez gerçekleşti. Yarenseverlerin gözü aydın. Yaren Leylek bu yıl köyümüze gelen ilk leylek. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Bu durum tüm Türkiye'nin takip ettiği bir konu. Prag Film Festivali'nde bu hikaye ödül aldı. Dünyaya mal olmuş bir konu aslında. Altı aylık hasret sona erdi. Yaren Leylek, onuncu yılda da Adem amcaya kavuştu. Altı ay buradaki sıcak iklimde yaşayan Yaren Leylek, kilometrelerce uzaktan hiç yolunu şaşırmadan yine yuvasına gelmiş oldu. Yaren'in gelmesiyle beraber Eskikarağaç Leylek köyüne insanlar gelmeye başladı. Yaren'e yetişkin olduğu için çip takamadık ama yavrularına bu yıl Karacabey Belediyesi olarak çip takacağız dedi. Yaren Leylek geldi, beklenen buluşma gerçekleşti: Bu yıl 10'ncu kez geldi Bursa'da yaşayan Adem amca ile dostluğu filme konu olan Yaren Leylek, Eskikarağaç Leylek köyüne bu yıl 10'ncu kez geldi. 'Yaren Leylek'in gelmesiyle çok mutlu olduğunu söyleyen balıkçı Adem Yılmaz, “Yaren benim evladım gibi. Altı ay boyunca ben balık tutup, ona yedireceğim" dedi.

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FOTOĞRAF 11 Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi’nde yaşayan Balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin 10 yıllık hikayesi belgesellere konu olmuş, binlerce turist ilkbahar ve yaz aylarında Eskikaraağaç’a akın ederek Yaren leylek ile Adem Amca’nın hikayelerini tanıklık etmişti. Adem Yılmaz her yıl Yaren leyleğin 4 tane yavru yaptığını ifade ederek, “Şu an ne isim koyacağımızı bilmiyoruz. Ortak bir kararla isimler bulunur. Yaren leyleğin ismini de muhtar bulmuştu. Meşhur olmayı bırakın ben bu hayatımda bir leyleğin kayığıma geleceğini hayal edemezdim. Nereye gidersem gideyim sabahları kayığı bulup geliyor. Bu sene 10’uncu yılımız. Ben şimdi yemlemeyi hızlandırmam lazım. Eşi ve Yaren yavrularına nöbetleşe bakıyorlar. Bu sene eşi de kayığa gelmeye başladı” dedi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’in leylek köyü olarak bilinen Eskikarağaç’ta olmanın mutluluğunu dile getirerek, “Bildiğiniz gibi Adem Amca ve Yaren leyleğin ünü Türkiye sınırlarını aştı. Dünyayı mal oldu ve Prag’da belgesel film dalında birinci oldu. Karacabey Belediyesi olarak 724 Yaren’in yuvasına yerleştirdiğimiz kamera ile izlenime açtık. Yaren ve eşinin hayatını izlettiriyoruz. Pandemi döneminde de Türkiye ve dünyanın her yerinden izleniyor. Yumurtalar vardı ve yavrular çıktılar. Yaren leyleğin 4 yavrusu dünyaya geldi ve sağlıklı şekilde büyüyorlar. Nisan ayı biraz serin geçtiği için anne leylek değil anne baba ikisi kuluçkada geçirdiler” diye konuştu. Adem Amca ve Yaren leylek hikayesi çok büyük bir kesime mal olduğu için isim konusunda da sadece kendilerinin karar verilmesinin bencillik olacağını düşündüklerini ifade eden Özkan, “Bu çerçevede Yaren sevenler arasında bir anket çalışması ile gelen öneriler doğrultusunda isimler bulunacak. Yaren sevenler neyi istiyorsa o noktada hareket etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Yaren leylek anne oldu: İsimleri anketle belirlenecek Bursa'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan, yurt içi ve yurt dışından milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen

Yaren leylekten sevindiren bir haber geldi. 10 yıldır göç zamanı geldiği Eskikaraağaç köyünde adem amcanın kayığına konan Yaren leyleğin 4 yavrusu dünyaya geldi. Yavruların isimlerinin anket sonucuna göre konulacağı öğrenildi.



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FOTOĞRAF 15 Karacabey Belediyesi, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek’in yuvasını 2 yıl önce 724 anlık gösteren bir kamera ile halka açtı. Her gün yüzlerce kişinin canlı olarak www.yarenleylek.com üzerinden izlediği yuvada; önceki gün izleyiciler tarafından anne leyleğin yuvaya taşıdığı bir naylon çuvalın, yavruların ayağına dolandığı fark edildi. Çok geçmeden izleyiciler, durumu Karacabey Belediyesi yetkililerine haber verdi. Kısa sürede harekete geçen ekipler yuvaya giderek ayağına ip dolanan yavruları kurtarırken bu anı kameradan yüzlerce insan canlı olarak izledi. Doğa fotoğrafçısı ve aynı zamanda Karacabey Belediyesi personeli olan Alper Tüydeş müdahale sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Eskikaraağaç Mahallesi’ndeki yuvasına canlı yayın yapan bir kamera kurulmuştu belediye tarafından. Sosyal medyadan leyleklerin ayağına ip dolandığı yönünde çokça yorum geldi. Karacabey Belediyesi ekipleriyle harekete geçtik. Hatta yolda da başkanımız Ali Özkan aradı ‘Gördünüz mü müdahale edin’ diye. Biz de yolda olduğumuzu söyledik. Olay yerine geldik, yuvaya çıktık ve gerçekten naylon çuvalın iki yavrunun ayağına dolandığını gördük. Asla kendi imkanlarıyla çıkartamazdı. Hemen dikkatlice müdahale edip yavrularını kurtardık. Anneleri de yuvaya geldi. Normal zamanda yuvaya müdahale etmiyoruz, yuvadaki kirlenme ve benzer sorunlara. Ama burada olağanüstü bir durum olduğu için yuvaya çıkıp yavruların ayağındaki ipi kurtardık. Yoksa kangren olabilir veya ayağına takılan bu ipi çıkarmaya çalışırken yuvadan düşebilirdi. Bu tarz olumsuz durumlar yaşanmaması için müdahalede bulunduk ve başarılı da olduk.” Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan bu yıl yaren leyleğin yavrularına verici takılacağını, yavruların hangi ülkelere göç ettiğini de göstereceklerini açıklamıştı. Yaren leyleğin yuvasını canlı izleyenler fark etti: Ekipler hemen harekete geçti Bursa'da, Karacabey Belediyesi'nin kurduğu canlı yayın kameralarıyla sosyal medyadan 7/24 izlenen Yaren leyleğin yuvasına taşıdığı naylon çuval parçası 2 yavrunun ayağına dolandı. Bu anları kameradan görenlerin ihbarı ile bölgeye giden ekipler yavruları kurtardı.

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FOTOĞRAF 9 Günlerdir hikayeyi takip edenler tarafından büyük bir merakla ve ilgiyle beklenen Yaren Leylek Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç’taki yuvasına ulaştı. Adem Amca ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren Leylek göçten geldiği günün sabahında Adem Amca ile buluşarak o masalsı anları yeniden yaşattı. Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl olduğu gibi bahar ile birlikte bu yılda göçten dönen leyleklerin evi oluyor. Karacabey Belediyesi tarafındnan Avrupa Leylek Köyleri Birliğinin bir üyesi olan Eskikaraağaç Köyünde balıkçılık yapan Adem Yılmaz, 9 yıl önce kayığına konan yaren leylekle kurduğu dostluk görenleri hayrete düşürüyordu. Hikaye ortaya çıkmasıyla birlikte çığ gibi büyüyünce Uluslarası bir boyut kazandı. Yunanistan geçtiğimiz yıllarda Adem Amca ve Yaren Leylek’in gölge oyununu yaparken, Avusturya ve Almanya’da ders kitaplarına konu olmuştu. Son olarak belgesel filmi yapılan hikaye, ÇEKYA’da düzenlenen Prag Film Ödüllerinde en iyi belgesel ödülü seçilmiş ve Türkiye’ye büyük gurur yaşatmıştı. Yaren’ine sonunda kavuşan Adem Yılmaz yaptığı açıklamada ‘’Bu yıl 1 hafta geç geldi. Ama eşiyle beraber geldi. Bazı leylekler de köyümüze geldi. Özellikle Yaren’in gelmesi beni çok mutlu etti. İnşallah bu yaz her sabah beraber balığa çıkacağız. Onları büyüteceğiz. Yavrularını büyüteceğiz. İnşallah dostluğumuz devam edecek. Bu sene çok korktum. Her sene önce geliyordu çünkü. Ama bu sene sürpriz yaptı. Eşiyle aynı anda geldi ve böyle daha mutlu olduk. İnşallah her sene böyle devam ederiz’ dedi. Belediye Başkanından özel ilgi Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Yaren Leylek’in geldiğinin haberini duyunca Adem Amca’nın mutluluğuna ortak olmak için köye gelip ikiliyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Ali Özkan ‘Kamuoyunun merakla, ilgiyle takip ettiği ve sosyal medya aracılığıyla uluslarası bir boyuta ulaşan bu hikâyenin esas kahramanı köyümüze gelmiş. Tevafuk ki dün yuvaları ekiplerimiz temizleyerek; tehlike yabancı ve risk malzemelerden arındırmıştı. Ertesinde Yaren Leylek eşiyle gelip bu yuvalara konmuş. Herkesin Yaren Gelecek mi? sorusu böylece cevaplanmış oldu’’ dedi. Hikâyeyi ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper tüydeş de yaptığı açıklamada; ‘Herkesin merakla beklediği Yaren Leylek dün gece köydeki yuvasına konup sabah Adem Amca’nın kayığına yeniden kondu. 2020 depremlerle, salgınlarla, savaşlarla, şehitlerle, vefatlarla yurdumuz hatta dünya için felaketlerle başladı. Lakin; günlerdir güzel bir haber olarak bizler Yaren’i bekledik ve sonunda gelerek bizleri sevindirdi. Herkes merakla bekliyordu. Tüm milletimize, toplumuza sevinç, neşe mutluluk getirsin. Gözümüz aydın’’ dedi. Öte yandan köyün maskotu haline gelen ve Adem Amca ile kurduğu dostluk sayesinde gönülleri fetheden Yaren Leylek’in bu yıl Karacabey Belediyesi’nin leylek yuva temizliğinin ardından gelmesi leylek köyünde vatandaşlar arasında ‘yuvasının temizlenmesini bekliyormuş’ esprisine neden oldu. Binlerce kişi gelmesini bekliyordu: Baharın müjdecisi Yaren Leylek yuvasına kondu Baharın müjdecisi haline gelen ve bir insanla kurduğu dostlukla gönülleri feth eden Yaren Leylek'ten sevindirici haber geldi. Köydeki yuvasına eşiyle birlikte konan Yaren, başta Adem Amca olmak üzere tüm köyü sevince boğdu. Sabah ağlarını suya Yaren Leylek için atan Adem Amca, sonunda leyleği kayığına kondurarak bu masalsı dostluğun 9. yılını kutladı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Leylek Köyü'ne giderek buradaki sevince ortak oldu. BiP'te paylaş

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