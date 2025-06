Yaşamın şiirini yazmak

Şiirler, şairlerden ileridedir. Şiiri anlamanın en dolaysız yolu yine metin olarak şiirdir. Şair, şiirinin yanında varlığını, bir de şiir üzerine düşünceleriyle perçinlemişse okuru iyice açıklığa çekiyor demektir. Çünkü şair, hayat taşıyan her varlıkta, sahih duyuş evreniyle meşru varlığını okura ancak böyle gösterebilir.

İlk kitabıyla iyi şiire sıçrayarak ilerliyor Hatice Nisan. Şiirini soruları, sorgulamaları, yakarışları, teslimiyetleri üzerine kuruyor. Kitabın sayfaları ve aradaki boşlukta şairin düşleri, duyuşları, düşünceleri, sözcükleri ve imgeleri duruyor. Şiir kültürü, yoğrulmuş lirizmi, içe işleyen yalınlık dikkat çekiyor. O, tabiatın ve gündelik hayatın yüzüne dönük bir şair. Şiirlerinin adında bile badem, kar, kış, ev, çimenlik, reyhan, rüzgâr, kabuk, güneş, güz, yuva, çiçek… gibi geniş bir sözcük rengi var. Kullandığı sözcüklerinin sesi, söyleyişi ve sessizliği içinde şiirinin ritmini buluyor. Tabiat ve hayat, şiirlerinin iki vazgeçilmez izleği. Hatice Nisan, bu iki izlekte gördüklerini, dokunduklarını, sezgilerini, içinden geçenleri, içindeki şiiri kendine has sancısıyla dile aktarıyor. Hayatın gündelik canlılığı gibi tabiata da sadece bir manzara olarak değil, fıtratın saflığı, bir hafıza ve hayal içinden bakıyor. Şiiri için bitmez tükenmez sahici kaynağı seçmiş. Şair, hem şiirin hem ne yazdığının farkında, duyuşunu buna göre yoğunlaştırıyor, dilini buna göre katmanlaştırıyor. Şiirinde sözcükler kendiliğinden fışkırdıklarından yeni bir sese, taze bir imgeye ilerliyor. Şiirde kazandığı gücün etkisiyle okuru yeni anlam katmanlarında dolaştırıyor. Yine şairin, neyi, nasıl fark ettiğinde şiir yazdığının ilkesi de belli. Bunun belirleyicisi şu sözdür, Behçet Necatigil’den, “Nasıl yaşadığımızı fark ettiğimiz ölçüde yaşamın şiirini yazıyoruz.” Evet, ölçü tam bu. Şair, bu ilkeye göre yaşamın şiirini yazıyor. Tabiata çevrik bakışları ve gündelik yaşamın sesi bütün içtenliğiyle Hoşça Kal Vardiyası’nda yankılanıyor. Sözcükler bu yankıyla yeni bir dile, müziğe ve lirik varlığa çağırıyor okuru. Her eserde bazı şiirler bu çağrıda bir adım daha öne çıkar. Her ne kadar böyle bir yaklaşım doğru olmasa da, bir dizesinde “dünyada onun boyasını seviyordum” diyen şairin bakışına veya kaç kez ulu başına, “dengi miydim bu uçurumun?” sorusunun yer aldığı Evini Bilmenin Çimenliği (s. 47-49) şiiri, benim favori şiirimdir. Duyguları hemen harekete geçiren şey var çünkü bu şiirde, yapısındaki iyi imgelerin bireşimi bir de.