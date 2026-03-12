Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yasemin Demir’den 'Allah’tır O'

Yasemin Demir’den 'Allah’tır O'

11:1112/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Müzisyen ve yapımcı Yasemin Demir, yeni single çalışması “Allah’tır O”
Müzisyen ve yapımcı Yasemin Demir, yeni single çalışması “Allah’tır O”

Müzisyen ve yapımcı Yasemin Demir, yeni single çalışması “Allah’tır O” ile dinleyiciyle buluştu. Sanatçının üzerinde çalıştığı ve ilerleyen dönemde yayınlanacak “O” adlı albümün müzikal üçlemesinin ilk parçası olan eser, tüm dijital platformlarda dinlenebiliyor. Yasemin Demir’in yeni albüm projesi “O”, birbirini takip eden ve tamamlayan üç farklı duygunun anlatıldığı üç ayrı çalışmadan oluşan bir müzikal üçleme olarak tasarlandı. Albümün ilk bölümü olan “Allah’tır O”, insanın içsel arayışı ve yönelişini merkezine alan anlatının başlangıç noktası niteliğini taşıyor.

YENİ DÖNEMİN İLK ADIMI

İlk albümü “Mavi”yi 2021 yılında yayınlayan Demir, bağımsız müzik üretimiyle çalışmalarını sürdürüyor. “Allah’tır O” eserinde etnik müzik ve dünya müziği öğeleri modern prodüksiyon diliyle bir araya geliyor.

Düzenlemesi Serkan Sönmezocak tarafından yapılan çalışmada, nefesli bir saz olan balabanın etkileyici tınısı öne çıkıyor. Balabana uluslararası alanda tanınan Azerbaycanlı balaban ustası Alihan Samedov hayat veriyor.

Sanatçının söz ve müziğini üstlendiği “Allah’tır O”, Yasemin Demir’in müziğinde içsel anlatıyı merkeze alan yeni bir dönemin de ilk adımı olarak dikkat çekiyor. Projenin devamında üçlemenin diğer bölümleri de dinleyiciyle buluşacak.

#Yasemin Demir
#Albüm
#Sanat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TARİH AÇIKLANDI! Emekli maaşları Mart ayında bayramdan önce mi yatar mı, erken mi ödenecek? 2026 Mart ayı emekli ve memur maaşları ayın kaçında yatacak?