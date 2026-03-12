Yasemin Demir’den 'Allah’tır O'

İlk albümü “Mavi”yi 2021 yılında yayınlayan Demir, bağımsız müzik üretimiyle çalışmalarını sürdürüyor. “Allah’tır O” eserinde etnik müzik ve dünya müziği öğeleri modern prodüksiyon diliyle bir araya geliyor.

Düzenlemesi Serkan Sönmezocak tarafından yapılan çalışmada, nefesli bir saz olan balabanın etkileyici tınısı öne çıkıyor. Balabana uluslararası alanda tanınan Azerbaycanlı balaban ustası Alihan Samedov hayat veriyor.

Sanatçının söz ve müziğini üstlendiği “Allah’tır O”, Yasemin Demir’in müziğinde içsel anlatıyı merkeze alan yeni bir dönemin de ilk adımı olarak dikkat çekiyor. Projenin devamında üçlemenin diğer bölümleri de dinleyiciyle buluşacak.