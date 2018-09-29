Hayat Yılın Çevre Fotoğrafçıları arasına giren Türk fotoğrafçı
KÜLTÜR SANAT

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' arasına giren Türk fotoğrafçı

'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' yarışmasında Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü’ne hak kazanan Ümmü Nisan Kandilcioğlu, bu zamana kadar bu yarışmada ödül kazanan ilk Türk fotoğrafçı oldu. Yaşamımızı devam ettirmek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için en büyük desteği doğadan aldığımızı söyleyen Kandilcioğlu, “Anadolu’nun bilinmeyen hikâyelerini belgesel tadında çekiyorum” dedi.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Kandilcioğlu, bu zamana kadar bu yarışmada ödül kazanan ilk Türk fotoğrafçı oldu.
Kandilcioğlu, bu zamana kadar bu yarışmada ödül kazanan ilk Türk fotoğrafçı oldu.

Su ve çevreyi koruma alanında uluslararası alanda farkındalık oluşturmak isteyen CIWEM'in düzenlediği 'Yılın Çevre Fotoğrafçıları' yarışmasının sonuçları açıklandı. 2009 yılından beri düzenlenen yarışmada bu sene Türkiye’den de bir fotoğrafçıda var. 89 ülkeden fotoğrafçının katıldığı yarışmada ilk kez dereceye giren Ümmü Nisan Kandilcioğlu, Uygulamada Sürdürülebilirlik Ödülü’ne hak kazandı. Kayseri Sultan Sazlığı’nda çektiği fotoğrafın hikayesini konuştuğumuz Kandilcioğlu, insanların var olduğu günden bu yana kadar doğa ile barışık olduğunu ve yaşamını devam ettirmek için doğa ile iç içe hareket ettiğini söyleyerek ekledi: “Yaşamımızı devam ettirmek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak için en büyük desteği doğadan alıyoruz.”

2014 Sony Türkiye üçüncülüğü alan fotoğraf

GELENEKLERİ HATIRLATIYOR

Fotoğraf konularını seçerken de çoğunlukla insanların geleneklerine bağlı kalmalarını hedeflediğini belirten Kandilcioğlu, “Eski ne varsa daha doğrusu geleneklerimize bağlı olan şeyleri ortaya koymak istiyorum. Anadolu’nun bilinmeyen hikâyelerini belgesel tadında çekiyorum” dedi. Sultan Sazlığı halkının uzun yıllardır sazlardan ekonomik gelir elde ettiğini anlatan Kandilcioğlu, “Plaj şemsiyeleri, hasırlar, örgüler, sepetler yapıyorlar. Fotoğrafı çektiğim yer de hasır yapan bir üretim yeriydi. İnsanlar var olduğunda beri sazı kullanmışlar hala da kullanmaya devam ediyorlar. Çevre ödülünde bu fotoğrafın sürdürülebilirlik kategorisine seçilmesinin sebebi de bu. Yurt dışından çektiğim fotoğrafları da göndermiştim ama Türkiye’den bir kare seçildi. Bu aynı zamanda ülkemizin tanıtımı için de çok önemli. Böylece bölge dünyadaki fotoğrafçıların ilgisini çekiyor” dedi.

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Ümmü Nisan Kandilcioğlu

UZUN SOLUKLU ÇALIŞMALAR

Röntgen teknisyeni olarak çalışırken 2012 yılında fotoğraf sanatına ilgi duymaya başlayan Kandilcioğlu, insan yaşamına ait belgesel ve kültürel nitelikli uzun soluklu çalışmalar yapıyor. Günümüzde herkesin telefonuyla fotoğraf çekip yayınladığından bahseden Kandilcioğlu, “Ben herkesin gördüğünü değil de göremediğini göstermek istiyorum. Böyle çalışarak bir nevi arşivcilik de yapmış oluyorum. Yıllar sonra aynı konu hakkında farklı tarihlerde çektiğim fotoğraflar ile göstermek istediğimi anlatmış olacağım” dedi.

2015 Sony Dünya fotoğraf yarışması Gülümseme kategorisinde dereceye giren fotoğraf

Karma pek çok ulusal ve uluslararası sergiye katılan Kandilcioğlu, yurt içi ve yurt dışı pek çok yarışmada fotoğrafları ödüle değer bulundu. Sony Fotoğraf Yarışması’nda 2014 yılında dereceye giren Kandilcioğlu, 2015 Sony Dünya Fotoğraf Yarışması’nda da uluslararası alanda ilk 10’a girmiş. 1940’lardan beri devam eden Yunus Nadi Ödülleri’nde 2016 yılında fotoğraf kategorisinde ödül alan Kandilcioğlu, bu ödülü alan tek kadın fotoğrafçı.

2016 Cumhuriyet Yunus Nadi ödülünü alan fotoğraf

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