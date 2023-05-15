Yolda olmak ya da yola yolda karar vermek

SERVET SENA ÇELİK

Yağız Gönüler’in şubat ayında çıkan Eşikte Beklemek kitabına, bir kitapçının raflarında şans eseri, bir şeyleri beklediğimi sanırken, aslında gittiğimi anladığım anlarda denk geldim. Kimine göre tuhaf bir durum; yola yolda karar vermek. Önce hızlıca kitabın içini karıştırdım. Birkaç denemeyi arka arkaya tek solukta okuduktan sonra, kitabı satın almaya karar verdim. Kendi yoluma dahil ettim. Sonraları bir çantanın ön gözünde unuttuğum kitabı, vapur sırasında telefonumun şarjı bitince tekrar fark ettim. Bu kez emin olduğum tek şey kitabı başından, sonundan, ortasından değil, sayfalarını karıştır, seç tekniğiyle; seçtiğin deneme metni senin şansındır, şeklinde okumam gerektiğiydi. Çünkü bir bütünün parçaları değil bir parçanın bütünüyle karşı karşıyaydım. Günler haftaları kovalarken yine bir deneme “çektim.”

KENDİNE YOLCULUK

Profil Kitap’tan yüz kırk iki sayfa olarak yayımlanan, ilk deneme hariç hiçbir denemesinde başlık olmayan Eşikte Beklemek kitabının dili ve anlatımı oldukça sade. Yelpaze öyle geniş ki her okuyucu kendinden bir şeyler bulabilir. Bir kesim okuyucu bazı fikri “tekrar”ları sıkıcı olarak da değerlendirebilir. Fakat günün sonunda sadece eşikte durulmayacağını, eşikte beklenilebileceğini fikrini kavrayabilir. Bu fikir ile beraber arka kapak yazısındaki “Durmak, karar vermektir” cümlesi gözünüze çarpacaktır. Siz de hemen öyle hızlı duramayanlardansanız, durmayıp bekleyenlerden olabilirsiniz. Beklemek, günleri, insanları, dönemleri, yüzleri, sesleri hatta kokuları falan… Öyleyse bir denemeyi de siz “çekin.”