Yolda olmak ya da yola yolda karar vermek

Eşikte Beklemek: Yağız Gönüler/Profil Yayınları/2023/144 sayfa
Yağız Gönüler’in şubat ayında çıkan Eşikte Beklemek kitabına, bir kitapçının raflarında şans eseri, bir şeyleri beklediğimi sanırken, aslında gittiğimi anladığım anlarda denk geldim. Kimine göre tuhaf bir durum; yola yolda karar vermek. Önce hızlıca kitabın içini karıştırdım. Birkaç denemeyi arka arkaya tek solukta okuduktan sonra, kitabı satın almaya karar verdim. Kendi yoluma dahil ettim. Sonraları bir çantanın ön gözünde unuttuğum kitabı, vapur sırasında telefonumun şarjı bitince tekrar fark ettim. Bu kez emin olduğum tek şey kitabı başından, sonundan, ortasından değil, sayfalarını karıştır, seç tekniğiyle; seçtiğin deneme metni senin şansındır, şeklinde okumam gerektiğiydi. Çünkü bir bütünün parçaları değil bir parçanın bütünüyle karşı karşıyaydım. Günler haftaları kovalarken yine bir deneme “çektim.”
KENDİNE YOLCULUK
Profil Kitap’tan yüz kırk iki sayfa olarak yayımlanan, ilk deneme hariç hiçbir denemesinde başlık olmayan Eşikte Beklemek kitabının dili ve anlatımı oldukça sade. Yelpaze öyle geniş ki her okuyucu kendinden bir şeyler bulabilir. Bir kesim okuyucu bazı fikri “tekrar”ları sıkıcı olarak da değerlendirebilir. Fakat günün sonunda sadece eşikte durulmayacağını, eşikte beklenilebileceğini fikrini kavrayabilir. Bu fikir ile beraber arka kapak yazısındaki “Durmak, karar vermektir” cümlesi gözünüze çarpacaktır. Siz de hemen öyle hızlı duramayanlardansanız, durmayıp bekleyenlerden olabilirsiniz. Beklemek, günleri, insanları, dönemleri, yüzleri, sesleri hatta kokuları falan… Öyleyse bir denemeyi de siz “çekin.”
Aslında tüm mesele dünya dönerken, yolda olmaktır. Yola karar vermek ondan sonraki meseledir. Öyle ki bir yere varmayı arzulayan kişi ile yolda olmayı arzulayan kişi de çoğu zaman aynı insan olmaz. Varış yeri belli olan ile belli olmayan bir olur mu hiç? Eğer yola bile yolda karar verenlerdenseniz “bekleyen” olmazsınız. Bu sayede beklememe hakkınızı da kullanabilirsiniz. Gönüler’e göre “Bekleyen, arayandır”, “Bekleyen, aradığının ne olduğunu bilendir.” Bizce bekleyen; beklediğinin farkında olmayandır. Bu bağlamda, vaktiyle eşikte bekleyenleri tanımak, hoş bir sada ile anmak ve anlamak isterseniz, şüphesiz Gönüler’in eserine mutlaka göz atmalısınız. Keyifli okumalar dilerim.