YTB, 2025’te 505 bin kişiye ulaştı: Türkiye Bursları ile 15 bini aşkın öğrenci eğitim görüyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkan Vekili Abdulhadi Turus, 2025’te Türk diasporasına yönelik 389 farklı çalışma ve proje yürüttüklerini, bu çalışmalarla yaklaşık 505 bin kişiye ulaştıklarını söyledi. Turus, Türkiye Bursları’nın dünya genelinde bilinen ve tercih edilen bir programa dönüştüğünü vurgulayarak, “Halihazırda 15 binden fazla uluslararası öğrenci Türkiye Bursları ile ülkemizde eğitimine devam ediyor” dedi.





“SAHAYI OKUYAN, ÖN ALAN KURUM”





2025 çalışmalarını değerlendiren Turus, yılı kurumsal kapasitenin geliştirildiği bir dönem olarak tanımladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik diaspora faaliyetleri ile İslam karşıtlığına karşı destek programlarının sürdüğünü belirten Turus, kültürel çalışmaların öncelediğini, eğitim altyapısını güçlendirmeye odaklandıklarını dile getirdi. Turus, nefret söylemine karşı hukuki desteklerin de öne çıktığını söyledi.





YTB’nin yaklaşımında önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Turus, “Nerede bir vatandaşımız, bir soydaşımız varsa, biz oradayız anlayışıyla hareket eden YTB, sorunlar ortaya çıktıktan sonra devreye giren bir yapıdan ziyade ön alıcı, sahayı okuyan ve inisiyatif alan bir kurum kimliği kazandı” diye konuştu.





AİLE YILI VURGUSU, DİASPORA BAĞI





Turus, 2025’in Türkiye’de “aile yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatarak, YTB’nin de yurt dışındaki vatandaşların aile birliğini korumaya dönük projelere destek verdiğini ve çeşitli teşvikleri devreye aldığını aktardı.





Türkiye sınırları dışında 7 milyona yakın vatandaşın yaşadığına dikkat çeken Turus, bu kitlenin önemli bir bölümünün 1960’lı yıllardaki iş gücü anlaşmalarıyla Avrupa’ya gidenler ve sonraki kuşaklardan oluştuğunu, bunun güçlü bir diaspora potansiyeline işaret ettiğini söyledi.





SAVUNMA SANAYİİYLE STAJ PROTOKOLLERİ





Avrupa’daki nitelikli üniversitelerde okuyan Türk kökenli öğrenciler için savunma sanayii şirketleriyle protokoller yapıldığını belirten Turus, öğrencilerin Türkiye’de staj imkanlarından yararlandırıldığını anlattı. Hedeflerinin, Türkiye’yle aidiyet bağları güçlenen ama yaşadıkları ülkelerde de güçlü konumlara gelen bir diaspora yapısı oluşturmak olduğunu ifade etti.





30’A YAKIN YAYIN, GÖÇÜN 60. YILI PROGRAMLARI





YTB’nin 2025’te 30’a yakın yayın çıkardığını aktaran Turus, bu yayınların akademik, kültürel ve eğitim alanlarını destekleyecek içeriklerle hazırlandığını söyledi. Turus ayrıca, “göçün 60. yılı” kapsamında farklı ülkelerde programlar düzenlediklerini kaydetti.





TÜRKİYE’DE 350 BİNİ AŞKIN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ





Uluslararası öğrencilerin YTB’nin öncelikli alanları arasında yer aldığını vurgulayan Turus, “Bugün Türkiye’de 350 bini aşkın uluslararası öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor. Bunların yaklaşık 15 bini Türkiye Bursları kapsamında destekleniyor” dedi. Turus, bu tablonun Türkiye’nin küresel ölçekte bir eğitim ve kültür merkezi olma hedefi açısından somut bir gösterge olduğunu dile getirdi.





İNSAN HAKLARI VE HUKUK DESTEĞİ PROGRAMLARI





Turus, insan hakları ve kamu hizmetleri alanındaki çalışmalara ayrı bir hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, 2025’te İnsan Hakları Proje Destek Programını ilk kez hayata geçirdiklerini aktardı. Turus ayrıca, “Yurt Dışındaki Türk Varlığını Hedef Alan Saldırılar Raporu” ile “Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve Özgürlükler Güncesi”nin hazırlandığını, Yurtdışı Vatandaş Rehberinin güncellenerek yeniden basıldığını söyledi.





Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Portalı (NESAM) üzerinden hak ihlallerinin takip ve kayıt süreçlerinin sürdürüldüğünü kaydeden Turus, Kamu Hizmetleri İstişare Toplantıları ile sahadan gelen sorunların çözümüne katkı sunduklarını, Hukuk Alanında Uzmanlık Bursu ile gençlere destek verdiklerini ifade etti.





BALKAN GENÇLİK OKULLARI: 608 KATILIMCI, TÜRKİYE’DE 250 GENÇ





Turus, 2025’te Balkan Gençlik Okulları Programı’nın Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan ve Yunanistan’da 14 alt programla yürütüldüğünü belirtti. Türk ve Osmanlı tarihi, kişisel gelişim, uluslararası ilişkiler, sanat ve felsefe başlıklarında gerçekleştirilen programlara 608 lise ve üniversite öğrencisinin katıldığını aktaran Turus, başarı gösteren 250 gencin Türkiye’de ağırlandığını söyledi.





AFRİKA VE TÜRK DÜNYASI PROGRAMLARI





Afrika’nın 2025’te de çalışmalar içinde “özel bir yere sahip” olduğunu dile getiren Turus, Afrika Yıllığı 2024’ün Türkçe ve İngilizce yayımlandığını, Libya’da saha ziyareti kapsamında kurum temasları, Trablus Medya Günleri Programı ve Libya Türkiye Mezunları Buluşması’nın gerçekleştirildiğini anlattı.





Turus, 2024–2025 döneminde 17 ülkeden akademisyen, diplomat ve kamu görevlisinin Kamu Görevlileri ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) ile Türkiye’de misafir edildiğini; Türk dünyasına yönelik KatipAta Programı’ndan ise 2025 döneminde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan gelen 11 katılımcının yararlandığını kaydetti.





MEZUN DERNEKLERİ 31 ÜLKEDE, 35 YAPI





YTB bünyesindeki Türkiye Mezunları Portalı’na kayıtlı mezun sayısının 2025 itibarıyla 150 bine yaklaştığını belirten Turus, mezun dernekleri üzerinden kültürden eğitime, ticaretten akademiye uzanan bir işbirliği zemini kurduklarını söyledi. Turus, “31 ülkede faaliyet gösteren 35 mezun derneği, on binlerce mezunu ortak bir bağ etrafında bir araya getiren bu yapının en somut göstergesi oldu. Bugün mezun dernekleri, Türkiye ile kendi ülkeleri arasında doğal köprüler kurmaktadır” ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE BURALARI: 100 ÜLKEDE MÜLAKAT, 73 ŞEHİRDE YERLEŞTİRME





Türkiye Bursları kapsamında öğrencilerin yerleştirmeden burs ödemelerine, sağlık sigortasından barınmaya, Türkçe kursundan uçak bileti teminine kadar sürecin bütüncül yürütüldüğünü anlatan Turus, her yıl yaklaşık 5 bin yeni öğrencinin yoğun başvuru ve değerlendirme sürecinin ardından programa dahil edildiğini söyledi. Turus, yaklaşık 100 ülkede yüz yüze mülakatlar yapıldığını, seçilen öğrencilerin 73 şehirde 140’tan fazla üniversiteye yerleştirildiğini kaydetti.



