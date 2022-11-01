Hayat Yürek Çıkmazı ilk bölümüyle bu akşam TRTde başlıyor
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‘Yürek Çıkmazı’ ilk bölümüyle bu akşam TRT’de başlıyor

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta’nın başrollerini paylaştığı, TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Yürek Çıkmazı bu akşam başlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
‘Yürek Çıkmazı’ ilk bölümüyle bu akşam TRT’de başlıyor
​‘Yürek Çıkmazı’ ilk bölümüyle bu akşam TRT’de başlıyor.

TRT 1’in güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanan Yürek Çıkmazı, bu akşam izleyiciyle buluşacak.

Yürek Çıkmazı; kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

“Yürek Çıkmazı”nın bu akşam saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 1. Bölümünün konusu şöyle:

Yıllarca kocasından şiddet gören Cennet, hastane odasının penceresinden tabelasını gördüğü avukat Zeynep’i yanına çağırır. Öldükten sonra açılması için bir mektup verir. Zeynep’in vasiyet sandığı bu mektup; aslında bir suç duyurusudur. O günden sonra Cennet’in kocası Yılmaz, çocukları Birsen, Halil ve Feride’nin hayatları geri dönülmez bir biçimde değişecektir.

“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam ve her salı akşamı saat 20.00’de TRT 1’de
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