Yusuf Güney Bakan Soylu'ya verdiği sözü tuttu

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in Şırnak'ta verdiği konserle Komando Tugay Komutanlığındaki askerler ve vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Yılbaşı gecesi Kato Dağı'ndayken ünlü şarkıcı Yusuf Güney ile görüşen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güney'den konser sözü almıştı. Bugün Şırnak'a gelen sanatçı Yusuf Güney önce Akçay 6'ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığındaki askerlere ardından da Şırnak Merkez Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığındaki askerlere ve Şırnaklı vatandaşlara konser verdi.

Halaylar çekildi

Şırnak Bölgesi'nde yapılan tüm operasyonlar da yer alan Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndaki Mehmetçikler Yusuf Güney'in şarkılarıyla eğlenerek stres attı. Konsere gelen Şırnaklı vatandaşlar ve askerler Yusuf Güney'in şarkıları eşliğinde halay çekti, oyunlar oynadı. Güney, fotoğraf çekmek isteyen asker ve vatandaşların isteklerini geri çevirmedi.

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HAYAT Bakan Soylu'dan askerlere Yusuf Güney ve Burak Yılmaz sürprizi

"Gecenin mimarı İçişleri Bakanımız Soylu'dur"

Konser sonrasında Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, sanatçı Yusuf Güney'e birliğin plaketini takdim etti. Tuğgeneral Ercan Yaşin konser sonrası yaptığı konuşmada, "Gerçekten soğuk kış gecesinde bize sıcak bir gece yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Bu gecenin mimarı Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanımız Arif Çetin'dir. Biliyorsunuz yılbaşı gecesinde hep beraber Kato Dağındaydık. Orda değerli kardeşim Yusuf Güney ile konuştu sayın bakanımız. Bir konser verebileceğini söyledi sayın bakanımıza. Biz de çok memnun olduk. Bu gecenin güzelliği Şırnaklı hemşerilerimiz var. Asker ailelerimiz var. Mehmetçiklerimiz burada. Hakket ten çok mutlu oldum. Çok sıcak bir geceydi. Belki eksi 3 olmasına rağmen çok güzel bir geceydi" dedi.

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Yılbaşında telefonda görüştürmüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2018'i Kato Dağı'nda askerlerle karşılamıştı. Bakan Soylu, birlikteki asker ve güvenlik korucularını sanatçı Yusuf Güney ve milli futbolcu Burak Yılmaz'la görüştürmüştü.

OYNAT Yusuf Güney'in yabancı dil taklitleri kırdı geçirdi Yusuf Güney, katıldığı televizyon programında Korece'den İspanyolca'ya yaptığı dil ve lehçe taklitleriyle izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.



