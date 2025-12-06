Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Zonguldak'ta hamsi 50 liradan 150 liraya yükseldi: '3 aydır herkes hamsi yiyor'

Zonguldak'ta hamsi 50 liradan 150 liraya yükseldi: '3 aydır herkes hamsi yiyor'

14:246/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Batı Karadeniz’de hamsi avının durma noktasına geldiğini belirten Beybeyoğlu, sevkiyat maliyetlerinin ve arz düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını kaydetti.
Batı Karadeniz’de hamsi avının durma noktasına geldiğini belirten Beybeyoğlu, sevkiyat maliyetlerinin ve arz düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını kaydetti.

Karadeniz’de sezon başında bol miktarda avlanan ve tezgahlarda 50 liraya kadar düşen hamsinin fiyatı, yerel avcılığın azalmasıyla birlikte 150 liradan alıcı buldu. Balıkçı esnafı, hamsinin artık Doğu Karadeniz bölgesinden geldiğini belirtti.

Zonguldak Merkez Balık Hali’nde sezon başından bu yana devam eden hamsi bolluğu yerini durgunluğa bıraktı. Bu yıl palamut avcılığının beklenen düzeyde olmaması nedeniyle sezona hamsi ile başlayan balıkçılar, yaklaşık 3 aydır vatandaşın uygun fiyata balık yediğini ifade etti.


ÜÇ AYDIR HERKES HAMSİ YİYOR

Balık hali esnaflarından Zeki Beybeyoğlu, sezonun genel değerlendirmesini yaparak, yerel hamsi bolluğunun sona erdiğini söyledi. Beybeyoğlu, "Bu sene palamut olmadı, sezona hamsi ile başladık. 3 aydan beri herkes hamsi yiyor. Hamsi burada bol çıktı. Kendi bölgemizden çıktığı dönemde halkımıza 50 liradan, 70 liradan balık sattık" dedi.



Batı Karadeniz’de hamsi avının durma noktasına geldiğini belirten Beybeyoğlu, sevkiyat maliyetlerinin ve arz düşüklüğünün fiyatlara yansıdığını kaydetti. Beybeyoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şu an balık buralardan çok az çıkıyor, hatta hiç çıkmıyor diyebiliriz. Bazen Giresun ve Hopa taraflarından geliyor. O yüzden balık fiyatları biraz yükseliyor. Şu an tezgahlarda 150 lira seviyesinde. Balık bol çıkarsa fiyatlar hep düşer ama bu ara az çıkıyor. Bol çıktığı zamanlara hepimiz şahidiz; 50 liradan, 70 liradan verdik".




#hamsi
#zonguldak
#balık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KONUT ÜCRETİ ÖDEME PLANI | TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı nasıl? TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 daireler için ödeme takvimi!