Hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı

15:4728/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Rize.
Rize'de balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 50 liradan satışa sunuluyor.

Kent merkezindeki balıkçı tezgahlarında hamsi 50, barbun 250, mezgit 150, tırsi 125, istavrit ise 75 liradan alıcı buluyor.

Balıkçı Nevzat Sümer, hamsinin kilogramını son haftalarda 50 liradan satışa sunduklarını belirterek, "Bol bereketli bir gün geçiyor. Arz talep meselesi inşallah vatandaşımız da alır. Bu sene hamside bolluk var inşallah bu şekilde devam eder. Bu sene herkes hamsiye doydu." diye konuştu.

Balıkçı Yemen Çelik de fiyatların çok uygun olduğunu vurgulayarak, ilerleyen günlerde daha da düşebileceğini dile getirdi.

İl dışındaki çocuklarına hamsi göndermek için alışveriş yaptığını aktaran Ali Akyol ise "Ankara ve Yalova'da çocuklarımız var. Hamsi almaya geldik çok güzel hamsi var bu sene şükürler olsun.

Karadeniz'in bir numaralı yiyeceği hamsi. Fiyatı da 50 lira, herkese tavsiye ediyoruz hamsiyi. İki kasa aldık çocuklara göndereceğiz" ifadelerini kullandı.



